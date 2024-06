una galassia barrata si rivela ai nostri occhi

La nuova immagine che proviene dal telescopio spaziale Hubble è ricca di fascino e di mistero. Mostra nella sua interezza la galassia NGC 4731, che si trova all’interno della costellazione della Vergine a 43 milioni di anni luce.

Recentemente Hubble ci ha fornito altre immagini spettacolari di galassie, ma NGC 4731 è molto particolare dal punto di vista morfologico.

Essa infatti è una galassia a spirale barrata e la sua struttura è il risultato dell’allineamento di milioni di stelle e di sistemi solari, che orbitando attorno al centro galattico hanno formato una regione densa di materia.

In verità questa tipologia di galassie sono le più numerose dell’universo (quasi il 60%), più delle semplici galassie a spirale simili alla Via Lattea. Tuttavia, sono poche le galassie barrate che è possibile vedere chiaramente come NGC 4731 e per questo motivo gli ingegneri della NASA e dell’ESA che coordinano i sistemi di Hubble hanno deciso di dedicare un po’ di attenzione a questa galassia.

Come è possibile poi vedere nelle immagini diffuse sul web, i bracci a spirale di NGC 4731 si estendono ben oltre il bordo dell’immagine ravvicinata scattata da Hubble. Gli astronomi pensano che i bracci allungati di questa galassia siano il risultato delle interazioni gravitazionali con altre galassie vicine, che nel tempo si sono avvicinate un po’ troppo a NGC 4731, rischiando quasi di fondersi.

D’altronde l’interazione fra galassie è un fenomeno abbastanza diffuso nell’universo. Basta osservare altre immagini scattate da Hubble in passato per capire come questi giganti hanno una vita turbolenta.

Anche la Via Lattea è destinata a scontrarsi contro un’altra galassia, Andromeda, ma questo evento cataclismatico avverrà tra molto tempo: 4,5 miliardi di anni.