Una Follia Giustificata

Corrado Augias ha espresso dure critiche nei confronti di Giorgia Meloni durante la trasmissione DiMartedì, commentando il suo intervento all’edizione recente di Atreju. Durante il discorso, la premier ha attaccato Romano Prodi, definendo le sue dichiarazioni come “improperi isterici” e proclamando di essere “ancora dalla parte giusta della storia”. Augias ha sottolineato il contenuto del discorso, etichettandolo come “folle” e ha osservato che Meloni ha dimenticato il suo ruolo di capo del Governo.

Quando Giovanni Floris, conduttore di DiMartedì, ha chiesto un commento sull’intervento di Meloni, Augias ha mostrato scetticismo, affermando che la premier non ha mai tenuto un discorso da “vero Presidente del Consiglio” da quando è in carica. Il giornalista ha evidenziato che le parole di Prodi non erano in alcun modo giustificabili per una reazione così accesa da parte della premier, sottolineando che l’unica attenuante poteva essere il contesto di una manifestazione di partito.

Durante il suo intervento, Meloni ha anche difeso la sua posizione attaccando altri esponenti della sinistra, come Saviano, Schlein e Landini. I suoi commenti all’applauso del pubblico sembravano privi di rispetto nei confronti di un cittadino anziano che si era ritirato dalla politica, causando così il disappunto di Augias.

Augias ha quindi ribadito che le critiche alla premier non sono soltanto personali, ma riguardano il modo in cui Meloni si comporta nel suo ruolo istituzionale. La costruzione di un discorso che si discosta da quello che ci si aspetterebbe da un capo di Governo è, secondo lui, preoccupante. Augias ha concluso che un tentativo di affidare delle scusanti al comportamento della premier possa solo reggere fino a un certo punto, evidenziando come, in ultima analisi, Meloni debba sempre considerare il suo ruolo e le sue responsabilità nei confronti di tutti i cittadini, non solo di quelli del suo partito.