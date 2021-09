Al Grande Fratello nel 2018 ha partecipato un calciatore, un consulente, un modello, una drag queen e pure una escort, entrata in casa omettendo questo aspetto della sua vita. A lanciare la bomba (non specificando né il nome né l’edizione) è stato Giuseppe Candela su Dagospia.

A portare il focus sulla quindicesima edizione del reality show è stato Luigi Mario Favoloso che, tramite Instagram, ha dichiarato che la escort incriminata ha partecipato alla sua edizione.

“Ho appena letto questa notizia ma non capisco dove sia il clamore, anche quando io ho fatto il Grande Fratello c’era una che faceva l’escort, sia prima che dopo. Io ci avevo anche un po’ legato, ma poi non l’ho più voluta vedere”.

Anche Veronica Satti ha confermato, rincarando addirittura la dose e parlando di escort anche nella sedicesima edizione e di un escort maschile nella versione vip del reality.

“Mi ha letto nel pensiero. Non è particolarmente elegante ma CONFERMO. Anche nell’edizione dopo, personaggia anche abbastanza nota. Insomma alla fine io mi sono sempre chiesta se gli autori del GF lo sapessero cosi per curiosità non perché giudico la scelta di queste donne. Ah in un GF Vip anche un escort maschile, e lo so al 100%. Forse li mettono di proposito però guai a dirlo the poi ti becchi una querela sulla verità”.

Una escort al Grande Fratello del 2018, Angelo Sanzio conferma: “Notizia risaputa”

E se un indizio è un indizio, due indizi sono una coincidenza e tre indizi fanno una prova, dopo Favoloso e Satti anche Sanzio ha confermato: “Nel settore la cosa era molto risaputa” – e ancora – “Mi state facendo la vita nera per sapere il nome di questa persona ma da me non lo saprete mai, né in privato né tramite una storia, però come vi dicevo mi trovai a questo conviviale dove una persona particolarmente conosciuta ha detto ad un’altra persona particolarmente conosciuta, “lei è protetta da me“.

Chi sarà?