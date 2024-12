Una è in condizioni critiche

Nella serata di sabato 7 dicembre, a Velletri, comune vicino Roma, due ragazze di 13 anni sono state investite da un’auto, una Toyota Yaris, guidata da una donna di circa 60 anni, mentre attraversavano le strisce pedonali. L’incidente è avvenuto sulla Strada Statale Appia, nei pressi della rotatoria di Largo Peppino Impastato, in un’area frequentata che comprende anche la vicinanza alla stazione ferroviaria.

Dopo l’incidente, la conducente ha immediatamente fermato il veicolo per prestare soccorso. I soccorsi sono stati allertati e sono giunti sul posto, tra cui il personale medico del 118 e i Carabinieri, che hanno avviato i rilievi per ricostruire la dinamica dell’accaduto. Una delle ragazze, che ha riportato solo ferite lievi, è stata trasportata dall padre all’Ospedale Paolo Colombo di Velletri. L’altra, invece, ha riportato ferite più gravi ed è stata trasferita in codice rosso all’Ospedale dei Castelli di Ariccia, dove attualmente è ricoverata, ma non sembra essere in pericolo di vita.

Secondo le prime informazioni, l’incidente potrebbe essere stato causato da una distrazione della conducente, che non avrebbe notato le due ragazze mentre attraversavano. Questo evento ha riacceso il dibattito sulla sicurezza stradale nella zona, che, con la presenza di locali affollati e un gran numero di avventori, sta diventando sempre più critica. Le autorità stanno indagando ulteriormente per chiarire i dettagli dell’incidente e la sua dinamica precisa, ascoltando anche i testimoni presenti al momento del sinistro. La situazione ha destato preoccupazione tra residenti e commercianti, evidenziando la necessità di interventi per migliorare la sicurezza stradale in quell’area.