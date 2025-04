“Una doppia eliminazione” Amici, chi abbandonerà la scuola nella prossima puntata

Tensione crescente ad Amici 24, in vista di una doppia eliminazione nella prossima puntata del Serale, prevista per sabato 19 aprile. Il talent show, che sta raggiungendo il suo apice con la fase del Serale, offre performance emozionanti da parte di cantanti e ballerini, entrambi pronti a dare il massimo per conquistare un posto nell’ultima puntata. Ogni esibizione può rivelarsi determinante per il futuro dei concorrenti.

La registrazione della quinta puntata avverrà giovedì, con la trasmissione che inizierà su Canale 5 alle 21:30. Le sfide a squadre, fulcro dello show, presenteranno coreografie straordinarie e performance vocali che promettono di incollare il pubblico davanti al teleschermo. Tuttavia, le novità sulle dinamiche del programma stanno attirando altrettanta attenzione.

Durante l’ultima puntata del daytime, è stata annunciata la doppia eliminazione, che costringerà due concorrenti ad abbandonare definitivamente la scuola. Questa decisione intensifica la competizione, richiedendo a ciascun partecipante di impegnarsi al massimo, dato che un errore potrebbe costare caro. Nella prima manche, ci sarà un’eliminazione diretta tra due squadre, rendendo ogni scontro cruciale e trasformando la competizione in una corsa contro il tempo.

Le speculazioni sui concorrenti a rischio si stanno intensificando tra i fan, ma la verità sarà rivelata solo durante la messa in onda. L’appuntamento del 19 aprile si avvicina, alimentando aspettative ed emozioni tra i telespettatori, che desiderano scoprire chi avanzerà verso la finale e chi sarà costretto a rinunciare al proprio sogno.