Una donna non deve avere il dilemma tra famiglia e professione

“Ogni femminicidio, ogni discriminazione, ogni maltrattamento sono un’aggressione all’intera società“, ha dichiarato il presidente della Repubblica, Sergio Mattarella, in occasione della Giornata internazionale della donna dell’8 marzo. La presidente del Consiglio, Giorgia Meloni, ha descritto le donne come “coraggiose, instancabili e determinate”, sottolineando il loro ruolo fondamentale nella società. Ha evidenziato che il governo si impegna a garantire a ogni donna le opportunità per emergere in ogni settore, sottolineando che l’occupazione femminile ha raggiunto il livello più alto di sempre in Italia, superando dieci milioni di lavoratrici. Tuttavia, Meloni ha riconosciuto che c’è ancora molto da fare per raggiungere una piena parità, affermando che le donne non dovrebbero più dover scegliere tra carriera e vita privata.

Nel suo messaggio, Mattarella ha espresso gratitudine alle donne italiane e ha sottolineato che i diritti delle donne non sono solo un vantaggio per loro, ma apportano benefici all’intera società. Ha esortato a combattere le disuguaglianze culturali e salariali e a fare attenzione alla violenza contro le donne, definita una piaga inaccettabile. È necessario continuare con la repressione e la prevenzione, accompagnate da un’educazione alle nuove generazioni per promuovere una cultura di parità. Mattarella ha anche fatto appello a tutti affinché trasmettano una cultura del rispetto e condannino qualsiasi forma di violenza.

Ha concluso esprimendo solidarietà alle donne perseguitate nel mondo e ha affermato che il mondo sarà migliore grazie al contributo delle donne. Buon 8 marzo!