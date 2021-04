I funerali del Principe Filippo (tenuti in forma privata a causa del Covid) si sono celebrati nella cappella del castello di Windsor e proprio fuori una donna ha fatto irruzione urlando “Salviamo il pianeta” completamente priva di vestiti.

#PrincePhilipfuneral: Perché si stanno celebrando i funerali del principe Filippo di Edimburgo nella cappella del castello di Windsor pic.twitter.com/jPFIpufkjt — Perché è in tendenza? (@perchetendenza) April 17, 2021

73 anni insieme neanche nella migliore delle favole. #PrincePhilipfuneral pic.twitter.com/Vku5O7k9y7 — Signor Distruggere (@SirDistruggere) April 17, 2021

Una donna irrompe ai funerali del Principe Filippo e viene arrestata dalla polizia

Il fatto è successo poco dopo il minuto di silenzio tenuto dalla folla in onore del Principe Filippo e per fortuna gli agenti l’hanno immediatamente bloccata e coperta, portandola successivamente in questura.

Woman arrested at Windsor Castle gates after ‘running topless through streets shouting “save the planet”‘ https://t.co/RmFOK3nlnF pic.twitter.com/SVjd7Js152 — The US Sun (@TheSunUS) April 17, 2021

Topless woman arrested outside Windsor Castle during Prince Philip's funeral https://t.co/TqOJJs36zJ via @MetroUK @ruth_lever he would have loved it — andrewleverR (@andrewleverart) April 17, 2021