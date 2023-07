Una donna fa uscire dalla macchina i suoi 4 cani per abbandonarli in strada

4 cani sono stati abbandonati in strada: una donna è stata ripresa sul fatto mentre si fermava e li faceva uscire dall’auto.

L’abbandono di animali è severamente punito attraverso pesanti sanzioni in diversi paesi nel mondo. Trovarsi difronte ad un quattro zampe in difficoltà è già abbastanza triste, in quanto non si sa cosa possa avere passato quella creatura. Una donna si è recentemente trovata in una situazione drammatica, ma davanti a lei c’erano quattro poveri animali.

Trova 4 cani in strada abbandonati: prova a far ragionare la donna

La vicenda ha avuto inizio quando una donna, ha avvistato dal caso, dalla sua finestra, un’auto con tre persone a bordo che accostava lì vicino e faceva uscire quattro cani dal veicolo. Subito dopo averli notati, è accorsa per esortarli a consegnare i cani all’Animal Care Service (ACS).

La vicenda ha colpito molto da vicino questa donna, in quanto da tempo collabora con l’Animal Care Service e ogni giorno deve rimanere lontana da casa e dai suoi figli per colpa di persone che non sanno e non vogliono prendersi cura dei loro animali a quattro zampe. Quando ha visto la macchina accostare e la scena, non poteva credere ai suoi occhi, e per questo motivo è subito corsa verso la vettura per cercare di far ragionare la donna che stava scaricando quattro pelosetti dall’auto.

Non uno, ma ben quattro animali, stava scaricando in mezzo alla strada. Più volte, la signora che abita nel quartiere, ha esortato la donna e i suoi accompagnatori ha portare gli animali all’Animali Care Service che si trovava lì vicino, in quanto è un’azione che può essere fatta liberamente. A quel punto la donna, mentre stava ancora allentano il collare ai cani, le ha chiesto se sapesse l’indirizzo. Pensando che stesse cambiando idea, glielo dice a voce, ma la donna continuava a tenere prendere i cani all’auto e a metterli a terra. I quattro animali erano palesemente spaventati da tutta quella situazione. Abituati a stare in famiglia, non avrebbero saputo badare a loro stessi.

All’improvviso, dopo aver fatto scendere l’ultima creatura, la donna sale in macchina sbattendo la portiera e il conducente fa partire velocemente la macchina, scappano via. Sorpresi, spaventati e confusi, i quattro cani sono così rimasti da soli a causa dell’azione di tre terribili persone. Abituati ad essere amati e a vivere in casa e accuditi, non sapevano cosa fare in quella situazione. La donna si è semplicemente liberata dei cani e non si è più guardata indietro. Ogni animale merita il rispetto che merita e di essere trattato con amore e cura, e sicuramente è quello che avrà fatto la signora del quartiere quando sono rimasti soli.