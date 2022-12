Una donna coraggiosa caccia da casa sua un animale selvatico cantando

Una donna caccia dalla sua abitazione un animale selvatico in modo tranquillo e coraggioso. Il video ha sconvolto gli utenti di internet.

Bisogna essere davvero delle persone coraggiose per mantenere la calma di fronte a certe situazioni. Abitare in una casa al piano terra e circondata dalla natura potrebbe spesso portare all’intrusione di alcuni animali selvatici inaspettati. Nel nostro paese però siamo abituati ad intrusioni di topi, al massimo di volpi, pipistrelli o altri animali di piccola taglia. Spesso però anche solo la vista di un roditore può far scatenare il panico in alcune persone. In un video diventato virale su Facebook è possibile vedere una coraggiosissima donna sud americana alle prese con un animale selvatico di ben altro tipo. La signora però ha dimostrato di avere davvero sangue freddo e ha invitato l’ospite indesiderato ad uscire da casa attraverso delle canzoncine, senza mai cedere al panico!

Un animale selvatico irrompe in casa e la donna lo caccia cantandogli una canzoncina

Chi abita in una casa circondata dalla natura sa benissimo che prima o poi potrebbe trovarsi tra le mura domestiche un qualche animale selvatico che, per svariati motivi, decide di fare irruzione. Non tutti però potrebbero apprezzare questo tipo di intrusione e spesso anche solo la vista di un topo potrebbe gettare nel panico. La cosa migliore da fare sarebbe quella di escogitare un piano per poterlo cacciare fuori il prima possibile ma per farlo bisogna avere sangue freddo e la lucidità di attuare un piano efficace. Come reagireste voi se invece di un piccolo roditore vi trovaste in salotto un coccodrilo?

Avete capito bene, un vero e proprio coccodrillo, di piccola taglia ma pur sempre un animale che ai più potrebbe davvero mettere terrore. Una donna di Tabasco, città del Messico, si è ritrovata a dover gestire l’intrusione di un coccodrillo che si era intrufolato nella sua abitazione e che si era andato a nascondere sotto uno dei divani del salotto.

La signora in questione però ha dimostrato di essere davvero coraggiosa e con pochissime mosse e una calma eccezionale è riuscita a scovare l’animale e a farlo tornare da dove era venuto. Questa operazione così delicata è stata ripresa in un video che ha poi fatto il giro del web, diventando in pochissimo tempo virale!

La particolarità del video che ha fatto impazzire gli utenti di Facebook non sta solo nella tipologia di animale che si era intrufolato nell’abitazione, ma il modo fantasioso e coraggioso in cui la dona è riuscita a farlo uscire. Nel video si vede infatti la signora che in una mano tiene il suo chihuahua e nell’altra una scopa con cui prova ad indirizzare il coccodrillo. Durante tutta l’operazione però è possibile sentire la donna canticchiare delle canzoncine in cui invitava allegramente l’animale ad andarsene con frasi come “Vai, mia preziosa bambina”. Un metodo davvero non convenzionale ma che sembra essere stato davvero efficace. Il coccodrillo infatti man mano viene fuori dal suo nascondiglio e si direziona verso la porta da cui è entrato. (G. M.)