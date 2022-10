una delizia per il nostro Micio

I dolci sono pericolosi per i nostri felini, ma possiamo sempre preparare qualcosa per loro. Ecco come fare i biscotti di Halloween per gatti.

I felini sono animali molto curiosi, non solo nell’osservare tutto ciò che li circonda ma anche quando si tratta di prelibatezze umane. Durante il periodo di Halloween sono molti i dolci e i biscotti che possiamo preparare per i nostri bambini, ma cosa fare con Micio?

Se anche voi desiderate far partecipare il vostro amico peloso a questa festa, nel seguente articolo vedremo come preparare dei biscotti di Halloween per i nostri gatti.

Biscotti di Halloween per i gatti

Dolcetti, caramelle gommose, bastoncini di liquirizia, sono molte le prelibatezze che teniamo in casa durante il periodo di Halloween, per accontentare i bambini che vengono a bussare alla porta o i nostri bambini.

Tuttavia chi convive con amici pelosi deve fare attenzione a tali prelibatezze in quanto possono essere davvero dannose per la salute dei nostri felini.

Ciò però non significa non festeggiare Halloween con i nostri amici a quattro zampe anzi, sebbene non siano i protagonisti principali di alcune attività che possiamo fare con i bambini ad Halloween, potrebbe essere divertente e anche piacevole preparare qualche prelibatezza gustosa e salutare solo per i i nostri amici felini.

Ecco qui di seguito come preparare biscotti e dolcetti di Halloween per gatti.

Biscotti salmone e zucca

La zucca è uno dei principali ingredienti delle prelibatezze che solitamente si preparano ad Halloween, ecco come preparare i biscotti salmone e zucca per i nostri amici pelosi.

Ingredienti

Un uovo

Un filetto di salmone

150 grammi di farina

40 grammi di zucca

2 cucchiai d’acqua

Preparazione

Per preparare i biscotti di Halloween per i gatti è innanzitutto necessario preriscaldare il forno a 180 °C. Successivamente è opportuno tagliare la zucca a pezzetti e cuocerla in forno per 20 minuti, allo stesso modo cuocere il salmone al forno per 30 minuti.

Quando la zucca si è ammorbidita e il salmone si è cotto toglierli dal forno, facendo attenzione a non spegnere quest’ultimo. Dopodiché frullare il salmone, tagliandolo precedentemente in piccoli pezzi, e unirlo alla zucca, la farina, l’uovo e ai due cucchiai di acqua.

Amalgamare il tutto fino ad ottenere un composto omogeneo. Poi stendere l’impasto e formare i biscotti utilizzando le formine per Halloween, pipistrelli, zucche e anche gatti.

Porre i biscotti su una teglia ricoperta da carta da forno e infornare per circa 20 minuti. Dopodiché togliere i biscotti dal forno e lasciarli raffreddare prima di darli al Micio.

Dolcetti di Halloween per gatti

Oltre ai biscotti, è possibile preparare per il nostro amico peloso anche dei semplici dolcetti, ecco come.

Ingredienti

100 grammi di petto di pollo

3 uova

Un gambo di sedano tagliato a pezzetti

Preparazione

Per preparare i dolcetti di Halloween per il gatto è necessario cuocere il petto di pollo al forno a 180 °C per 25 minuti. Quando il pollo è cotto lasciarlo raffreddare.

Nel frattempo in una ciotola sbattere le uova, aggiungere il sedano tagliato a pezzetti, il pollo tagliato a pezzetti e mescolare il tutto.

Dopodiché, prendere una formina per muffin o una formina in silicone di Halloween. Versare il composto nella formina e infornare per 15-20 minuti.

Per verificare la cottura dei dolcetti potrebbe essere utile il metodo dello stuzzicadenti. Basta porre quest’ultimo al centro dei dolci e tiratelo su, se lo stuzzicadenti è asciutto i piccoli muffin sono pronti.

A questo punto togliere i dolci dal forno e lasciarli raffreddare prima di darli al vostro amico a quattro zampe. Inoltre è possibile conservare tali dolcetti in frigorifero per 2-3 giorni tenendoli in un contenitore ermetico.