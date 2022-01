Arrivano anticipazioni sui nomi dei presentatori dell’Eurovision 2022: ecco chi saranno e quando verrà dato l’annuncio.

Ci siamo. Dopo un’attesa lunga mesi, la Rai sta per sciogliere le riserve su una delle manifestazioni più attese dell’anno, l’Eurovision 2022. La kermesse, che si terrà a Torino grazie alla vittoria straordinaria dei Maneskin dello scorso anno, sarà presentata, o almeno così sembra, da una coppia di conduttori davvero clamorosa. A rivelarlo in anticipo è l’agenzia AdnKronos, che in queste ore ha non solo svelato i nomi dei due presentatori scelti, ma ha anche confermato che saranno ufficializzati solo in un’occasione particolare.

Eurovision 2022: i presentatori saranno loro?

Come svelato dalla nota agenzia di stampa, fonti molto informate avrebbero confermato che alla conduzione dell’Eurovision ci sarà la cantante italiana più famosa al mondo, peraltro donna molto vicina alla Rai e prossima ospite di Sanremo: Laura Pausini. Con lei ci sarebbe già un accordo di massima e sarebbe stata scelta per meriti artistici e per la conoscenza della lingua inglese.

Laura Pausini

A darle manforte alla conduzione ci sarebbe un altro uomo Rai che fin dallo scorso maggio, nei giorni della vittoria dei Maneskin, era stato indicato come l’unico presentatore italiano in grado di sostenere un impegno del genere: Alessandro Cattelan. Con loro potrebbe esserci un terzo nome già anticipato negli scorsi mesi, Mika. Con il cantante di origini libanesi ci sarebbero però ancora discussioni in corso.

Presentatori dell’Eurovision: annuncio a Sanremo

Secondo quanto riferito dall’agenzia di stampa, l’annuncio verrà dato sul palco del Festival di Sanremo, molto probabilmente proprio nel giorno in cui sarà ospite la cantante di Solarolo. Ricordiamo che l’evento si terrà il 10, 12 e 14 maggio al Palaolimpico di Torino.

Di seguito lo slogan e il logo ufficiale dell’Eurovision Song Contest 2022, quest’anno intitolato The Sound of Beauty, “Il suono della bellezza”: