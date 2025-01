Una connessione inaspettata che ridefinisce il recupero

Per anni, l’ictus è stato analizzato principalmente attraverso il danno diretto al tessuto cerebrale causato dall’interruzione del flusso sanguigno. Tuttavia, uno studio recente della Simon Fraser University (SFU) di Vancouver ha messo in luce l’importanza del danno indiretto a strutture cerebrali apparentemente intatte, contribuendo in modo significativo alla disabilità cronica post-ictus. Pubblicato negli Atti dell’Accademia Nazionale delle Scienze (PNAS), il documento esamina il ruolo cruciale del talamo nel perpetuare la disabilità a lungo termine.

Il talamo, descritto come un hub centrale del cervello, gestisce e regola il flusso di informazioni tra diverse aree cerebrali, influenzando funzioni cruciali come memoria, linguaggio e movimento. Quando il talamo è danneggiato, le conseguenze si estendono ad altre regioni cerebrali, alterando vari processi cognitivi e motori. Fino ad ora, la ricerca ha principalmente focalizzato il suo interesse sul danno ischemico diretto, trascurando la possibilità che il talamo possa essere compromesso indirettamente a causa di un’alterazione nella connettività cerebrale.

Il team di ricerca ha analizzato l’attività cerebrale di diciotto pazienti colpiti da ictus cronico, scoprendo disfunzioni nel talamo anche se non direttamente lesionato. I risultati indicano che la gravità della disabilità post-ictus è collegata al grado di danno indiretto subito dal talamo, suggerendo che il livello di compromissione dipenda dalla sua connessione con il resto del cervello. Il dottor Johnston ha notato che, sebbene il talamo possa subire danni indiretti, conserva una certa integrità, aprendo la strada a possibili trattamenti di recupero.

Il danno indiretto al talamo avviene attraverso la degenerazione trans-sinaptica, in cui le connessioni tra il talamo e altre regioni cerebrali subiscono danni, portando a un deterioramento delle funzioni cerebrali. Le prospettive di ricerca includono terapie come la stimolazione cerebrale profonda, programmi di riabilitazione per stimolare la neuroplasticità e sviluppi farmacologici per prevenire la degenerazione.

La scoperta apre a nuove opportunità terapeutiche e pone domande fondamentali sulla disabilità post-ictus, invitando a indagare sul danno indiretto. La prossima fase di ricerca si concentrerà sullo sviluppo del danno nelle prime ore dopo l’ictus, con l’obiettivo di intervenire precocemente e limitare i danni futuri. Questa ricerca suggerisce che il cervello possiede un’eccezionale capacità di adattamento, offrendo una nuova speranza per i sopravvissuti all’ictus.