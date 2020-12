Morgan, Il senso delle cose: una delle canzoni escluse da Amadeus per Sanremo 2021, pubblicata dall’ex Bluvertigo nel giorno del suo compleanno.

Morgan ha pubblicato una nuova canzone nel giorno del suo compleanno, il 23 dicembre. E non è una canzone qualunque, bensì una delle cinque famose scartate da Amadeus per scelta artistica tra quelle proposte dal cantautore ex Bluvertigo in vista di Sanremo 2021. Un brano che è stato accolto con entusiasmo dai fan, e a questo punto in molti hanno sottolineato che l’esclusione dal Festival non può essere avvenuta per scelta artistica.

Morgan, Il senso delle cose: una canzone esclusa da Sanremo

Come dichiarato anche dal direttore artistico, per l’edizione 2021 di Sanremo Morgan ha presentato addirittura cinque canzoni, ma nessuna è stata ritenuta all’altezza del suo secondo Festival. Per questo il cantautore brianzolo sarebbe stato escluso dalla kermesse, non certo per altri motivi. Una tesi che però non convince i fan di Castoldi.

Per spegnere le polemiche (o forse per accenderle ancora di più), nel giorno del suo compleanno il cantautore brianzolo ha voluto condividere Il senso delle cose, presentandola con questo messaggio: “Per il mio 48esimo compleanno festeggio facendo quel che più mi fa piacere nella vita: fare ascoltare la mia musica. Questo è uno dei cinque brani scartati da Sanremo 2021. Complimentoni ragazzi!“. Ecco il post:

Morgan escluso da Sanremo: polemiche senza fine

Intanto non si placa il chiacchiericcio attorno all’esclusione del cantautore dal Festival. Negli scorsi giorni Morgan ha avuto di battibeccare a distanza anche con Michele Merlo, suo ex allievo. Anche per questo forse ha voluto condividere uno dei brani esclusi da Sanremo, per far capire a tutti che forse qualcosa non è andata nel giusto verso nella scelta delle canzoni. Il brano è stato accolto con entusiasmo da molti amici e colleghi, tra cui Marco Maccarini e Young Signorino. E questo non aiuterà certo a spegnere le polemiche.