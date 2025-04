Una bontà divina: alle porte di Milano c’è l’abbazia dove 900 anni fa è nato il formaggio più amato dagli italiani

Una tradizione quasi millenaria, il Grana Padano è un simbolo della ricchezza enogastronomica italiana e della nostra cultura popolare. Questo formaggio, amato in tutto il mondo, ha origini umili risalenti al Medioevo, quando molti prodotti della dieta mediterranea venivano creati nei monasteri. Il Grana Padano, in particolare, è nato quasi 900 anni fa nell’abbazia di Chiaravalle a Milano. Inizialmente chiamato “Caseus Vetus”, ora è conosciuto come “Formai De Grana” e ha guadagnato un riconoscimento internazionale come prodotto DOP.

Dal 1951, il formaggio prodotto nelle regioni del Piacentino e del nord del fiume Po è ufficialmente riconosciuto come Grana Padano. La sua produzione richiede grande sapienza e passione, utilizzando solo latte proveniente da stalle locali, raccolto in massimo due mungiture al giorno. La stagionatura del Grana Padano varia da un minimo di nove mesi fino a oltre venti, rendendolo un prodotto unico dal gusto inimitabile.

L’abbazia di Chiaravalle non è solo famosa per il Grana Padano, ma è anche un esempio di architettura gotica ben conservata. Situata a meno di dieci chilometri dal centro di Milano, nell’area naturale protetta del Parco agricolo Sud Milano, l’abbazia offre un ambiente suggestivo e tranquillo. L’ingresso è caratterizzato da una torre cinquecentesca, mentre all’interno si possono ammirare affreschi, un chiostro del Duecento e la famosa torre nolare, la Ciribiciaccola, che si erge per oltre 56 metri. Questo luogo non è solo un tesoro architettonico, ma rappresenta anche un legame tra la vita agricola e quella spirituale, mantenendo viva la tradizione del Grana Padano.