Una bellezza che “vola” tra vigneti e montagne: in Trentino c’è il borgo che ha conquistato Mozart

Ala è un affascinante borgo nel Trentino, noto per la sua bellezza, i palazzi barocchi e i laboratori tessili storici, celebri per la produzione di velluti pregiati. Nel Settecento, Mozart rimase colpito da questa località durante un soggiorno, esibendosi in un salone con un’acustica straordinaria. Il centro storico di Ala è ricco di dettagli artistici, come i balconi in ferro battuto e affreschi che adornano le facciate. Questa eredità culturale ha conferito al borgo la Bandiera Arancione del Touring Club Italiano. Importanti testimonianze storiche sono Palazzo Angelini e Palazzo de Pizzini, dove soggiornarono figure illustri come Napoleone e Mozart. Palazzo de Pizzini ospita oggi il Museo del Pianoforte Antico, con una collezione di strumenti storici.

Durante l’estate, Ala diventa un palcoscenico grazie all’evento “Ala, Città di Velluto”, che celebra il passato del borgo nel commercio della seta. Nel Medioevo, Ala si affermò come centro di scambi commerciali, mentre nel periodo veneziano divenne la capitale trentina della tessitura. Palazzo Taddei, uno storico palazzo nobiliare, ospiterà in futuro il Museo Provinciale del Tessuto. La bellezza di Ala è accentuata dai paesaggi naturali circostanti, ideali per trekking e mountain bike, con percorsi che conducono al Santuario di San Valentino. Le Piccole Dolomiti offrono panorami mozzafiato, mentre il cippo di Serravalle segna un importante momento della storia. Con la sua ricca combinazione di arte, storia e natura, Ala continua a incantare i visitatori, evocando l’eco delle note di un clavicembalo suonate da Mozart.