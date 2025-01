Una bellezza a punta: sul più grande lago d’Italia c’è un angolo di meraviglia con la sua celebre villa d’autore

Sulla sponda orientale del Lago di Garda si trova Punta San Vigilio, una penisola che incanta per il suo fascino rinascimentale e la celebre Villa Guarienti, progettata dal celebre architetto Michele Sanmicheli nel XVI secolo. Punta San Vigilio, spesso definita la “Portofino del Garda”, si presenta come un angolo di pace e bellezza, con un viale di cipressi e ulivi che conducono al cuore della penisola, caratterizzato da giardini all’italiana e meravigliose terrazze panoramiche. La villa attira ogni anno migliaia di visitatori, contribuendo a mantenere viva la tradizione culturale e artistica della regione.

La penisola è rinomata anche per il suo piccolo porticciolo a forma di ferro di cavallo, che offre panorami spettacolari, dalla Rocca di Manerba al golfo di Salò. Una lapide all’ingresso invita i visitatori a lasciare alle spalle lo stress quotidiano, rendendo Punta San Vigilio un rifugio ideale per chi cerca tranquillità e bellezza. Già in epoca romana, questo luogo era conosciuto e nel XVI secolo, l’umanista Agostino Brenzoni ne commissionò lo sviluppo per creare un angolo appartato, lontano dalle preoccupazioni.

All’interno della sua storia, Punta San Vigilio ha accolto personaggi illustri come Napoleone, Winston Churchill e Laurence Olivier, mentre Johann Wolfgang von Goethe lo descrisse come una “meraviglia della natura”. Il paesaggio è arricchito da storie e leggende, come quella dello scoglio della Stella, legato a una tragica storia d’amore. Oggi, la locanda accanto a Villa Guarienti è un raffinato hotel e ristorante che offre piatti locali con vista mozzafiato sul lago.

La Baia delle Sirene, una spiaggia privata immersa nel verde, e il Monte Luppia, noto per le sue incisioni rupestri preistoriche, completano l’offerta naturalistica della zona, fornendo sentieri escursionistici unici. Raggiungere Punta San Vigilio in barca offre una prospettiva straordinaria di questo angolo di paradiso. Tra bellezze naturali, storia e un’atmosfera quasi surreale, Punta San Vigilio rappresenta una tra le mete più suggestive del Lago di Garda, perfetta per chi cerca ispirazione o una fuga romantica indimenticabile.