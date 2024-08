Una Batteria Esterna 26800mAh Power Bank con Ricarica Rapida PD 22,5W e Display LED con 3 Porte

28,39€ - 19,85€

(as of Aug 07, 2024 08:00:15 UTC – Details )

Descrizione prodotto

Specifica

Capacità: 26800 mAh / 99 Wh

Batteria: batteria ai polimeri di litio

Uscita: OUT1: 5 V, 3,0 A / 9 V, 2,22 A / 12 V, 1,67 A, 20 W Max

OUT2: 5 V, 3,0 A / 9 V, 2,0 A / 5V, 4,5 A / 4,5V, 5 A, 22,5 W Max

OUT3/4: 5 V, 2,4 A, 12 W Max

Ingresso: 5 V, 3,0 A / 9 V, 2,22 A / 12 V, 1,67 A, 20 W Max

Dimensioni: 15 x 7,4 x 2,3 cm / 4,5 x 2,2 x 0,7 pollici

Peso: 360 g / 0,79 libbre

Perché scegliere noi? 22.5W Ricarica Rapida Alta Capacità 4 Uscite Display a LED Ampia Compatibilità

Questo power bank ha 3 uscite USB A e 1 uscita/ingresso USB C, può raggiungere un massimo di 22.5W di ricarica ad alta velocità.

Con il design dello schermo a led, puoi conoscere l’accurata carica della batteria, non è più necessario indovinare.

Oltre a ricaricare i telefoni cellulari, può anche caricare tablet e altri dispositivi elettronici portatili, molto comodi per l’uso quotidiano.

Pile ‏ : ‎ 2 Polimero di litio (Tipo di pila necessaria)

Dimensioni prodotto ‏ : ‎ 2 x 7,5 x 15 cm; 360 grammi

Disponibile su Amazon.it a partire dal ‏ : ‎ 14 luglio 2020

Produttore ‏ : ‎ A ADDTOP

ASIN ‏ : ‎ B088BZW3SD

Numero modello articolo ‏ : ‎ B02P

Paese di origine ‏ : ‎ Cina

Restrizioni di spedizione: Spedizione: Questo articolo rispetta le normative per l’esportazione in paesi selezionati al di fuori dell’Unione Europea.

22,5W Carica Veloce: Con la più recente tecnologia di ricarica PD QC3.0, questa power bank può caricare il tuo telefono fino al 60% in 30 minuti. Assicurati che il tuo telefono possa ottenere più energia nel minor tempo possibile e non preoccuparti mai più di rimanere senza carica.

Massiccia capacità: l’elevata capacità della batteria da 26800mAh consente di immagazzinare molta energia all’interno, quindi sarà in grado di ricaricare il tuo phone per 8 volte prima di doverla ricaricare.

PD 20W USB-C Ingresso e Uscita: Per adattarsi meglio ai dispositivi USB-C in arrivo, questo caricabatterie portatile è stato aggiornato a 20W USB-C in ingresso e uscita. Può caricare il tuo nuovo Phone fino al 50% in 30 minuti e può essere completamente ricaricato in 5 ore.

Dimensioni portatili e display digitale: questo power bank è abbastanza leggero (circa lo stesso peso del tuo cellulare medio), che si adatta perfettamente alla maggior parte delle tasche. I display LCD intelligenti sono fantastici e abbastanza precisi per mostrare lo stato della carica residua della batteria.

Cosa ottieni: caricabatterie portatile da 26800 mAh, cavo USB C, manuale utente.