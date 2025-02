Una batteria ad alte prestazioni grazie al silicio-carbonio

L’autonomia è un fattore cruciale nella scelta di uno smartphone e rappresenta una sfida tecnologica per i produttori. Le capacità delle batterie non hanno registrato vere innovazioni da quando sono state introdotte le batterie al litio, nonostante l’aumento delle esigenze legate a funzioni come intelligenza artificiale e fotocamere avanzate. Attualmente, la capacità di una batteria da 4000mAh, sufficiente cinque anni fa, non è più adeguata.

OPPO si distingue per l’innovazione, come dimostra il Find X8 Pro, che introduce un’anodo al silicio-carbonio, migliorando il rapporto tra capacità e dimensioni. Gli anodi al silicio-carbonio offrono oltre dieci volte la capacità della grafite, consentendo batterie più leggere e sottili. Il Find X8 Pro utilizza silicio ad alta capacità e a bassa espansione, combinato con tecniche avanzate, per raggiungere una capacità di 5.910mAh, la più alta nella serie Find, mantenendo un design elegante di 8,24mm.

Con una carica completa, il dispositivo offre oltre 20 ore di riproduzione video e supporta ricariche rapide con SUPERVOOCTM 80W e AIRVOOCTM 50W. Questo si traduce in un’ottima esperienza per i creatori di contenuti, consentendo registrazioni prolungate in condizioni estreme.

Il Find X8 Pro è progettato per resistere a temperature estreme, garantendo prestazioni eccellenti in situazioni difficili. A -20°C, può registrare video per 5,3 ore, e a 35°C per 4,4 ore, mantenendo sempre la qualità d’immagine. Grazie al Quick Button, la registrazione è facile anche con i guanti. Questa combinazione di innovazione e design rende il Find X8 Pro un dispositivo all’avanguardia nel campo degli smartphone.