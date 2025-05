Una 30enne a Roma: Storie di vita e avventure

Ore di ansia per Denisa Maria Adas, una 30enne di origini romene scomparsa da giovedì 15 maggio a Prato. La giovane, residente a Roma con la madre, è sparita mentre si trovava in Toscana. È stata la madre a denunciare la scomparsa ai carabinieri dopo aver perso ogni contatto con lei.

L’unico segnale rinvenuto è la sua auto, una Fiat 500 rossa, trovata in zona Ferrucci, vicino a un residence dove Denisa aveva soggiornato. Entrambi i suoi telefoni risultano spenti da giorni, aumentando la preoccupazione dei familiari, che temono possa essere in pericolo. Non era mai accaduto che Denisa sparisse così a lungo senza farsi viva.

In seguito alla denuncia, la Prefettura ha attivato il piano provinciale per la ricerca di persone scomparse, coinvolgendo anche squadre di volontari e la Protezione civile. Organizzazioni specializzate, come il Comitato scientifico per la ricerca degli scomparsi e l’associazione Penelope, si sono uniti alle ricerche.

Denisa ha lunghi capelli neri, occhi scuri, è alta circa un metro e 55, e pesa attorno ai 58 chilogrammi. Tra i suoi distintivi ci sono tatuaggi sul braccio e sulla spalla. Si invita chiunque abbia informazioni utili o l’abbia vista a contattare le forze dell’ordine componendo il numero d’emergenza 112, oppure a telefonare direttamente al Comitato per la ricerca degli scomparsi al numero 388 1894493.

Elaborazione AI: StraNotizie.it

Fonte: www.virgilio.it