Un Vile Atto: Una Straziante Riflessione sulla Malattia

Costantino Vitagliano sta affrontando una malattia autoimmune da un anno e, nonostante le sue difficoltà, ha ricevuto dure critiche da parte di alcuni haters che lo accusano di esagerare o addirittura di fingere la sua condizione per ottenere visibilità. In un’intervista con il settimanale DiPiù, Vitagliano ha deciso di rispondere a queste insinuazioni, esprimendo il suo scontento e indignazione. Ha sottolineato che chi mette in dubbio la sua salute compie un atto vile, affermando: “La gente continua a dire che la mia malattia non esiste e che l’ho inventata per farmi pubblicità”.

Vitagliano ha spiegato il percorso che lo ha portato alla diagnosi: un anno fa, ha avvertito un dolore insolito allo sterno e, a seguito di un’ecografia, i medici hanno scoperto una massa all’aorta, che ha richiesto un ricovero urgente. Fortunatamente, non si è trattato di un tumore, ma di una rara malattia autoimmune di cui non si conoscono le cause né esistono cure specifiche. “La sua vita non sarà più la stessa”, sono state le parole dei medici durante la dimissione, un forte impatto che ha cambiato la sua esistenza.

Nonostante queste sfide, Vitagliano cerca di mantenere un equilibrio nella sua vita, dedicandosi al lavoro, ai suoi hobby e alla figlia Ayla. Tuttavia, le pesanti critiche ricevute lo hanno ferito profondamente, tanto da considerare la possibilità di intraprendere azioni legali contro chi lo attacca. In risposta ai commenti negativi, ha affermato di non aver bisogno di menzogne per ottenere attenzione, e ha sottolineato che sta vivendo un’esperienza difficile che non augurerebbe nemmeno al suo peggiore nemico.

La situazione di Costantino è quindi complessa e segnata dalla malattia, ma anche dalla necessità di difendersi da attacchi ingiustificati, mentre cerca di rimanere concentrato sulla sua vita quotidiana e sul benessere della sua famiglia.