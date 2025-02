Un Video Dimostra la Resistenza all’Acqua e ai Pesi

Oppo ha enfatizzato le straordinarie capacità di resistenza del suo smartphone Find N5, che con uno spessore di soli 4,2 mm per semiscocca si dimostra non solo sottile, ma anche estremamente robusto. Il Find N5 è il primo dispositivo pieghevole al mondo con certificazione IPX9, insieme a IPX6 e IPX8. Questa classificazione consente al dispositivo di resistere a getti d’acqua ad alta temperatura (IPX9), spruzzi (IPX6) e immersione (IPX8).

Un test di resistenza ha evidenziato le capacità strutturali del Find N5, con il dispositivo che ha sostenuto un peso di 20 kg senza danni evidenti, dimostrando l’affidabilità del design e la qualità dei materiali. Questa prova, condotta sotto la supervisione di esperti, dimostra l’impegno di Oppo nell’utilizzo di tecnologie avanzate, assicurando che il Find N5 possa affrontare condizioni estreme e l’uso quotidiano.

In un contesto in cui gli smartphone pieghevoli sono spesso considerati fragili, il Find N5 si propone come un’opzione robusta per chi cerca innovazione senza compromettere funzionalità e durata. Il lancio ufficiale del Find N5 è previsto per il 20 febbraio, e rappresenta un momento cruciale per Oppo nel mercato degli smartphone pieghevoli.

Tuttavia, la disponibilità iniziale potrebbe essere limitata al mercato cinese, suscitando la curiosità degli appassionati e dei sostenitori. Si attende di capire se Oppo espanderà la commercializzazione anche in Europa, visto l’interesse per le sue prestazioni e capacità di resistenza, superiori alla media. Maggiori dettagli sulle strategie commerciali e sulle funzionalità del dispositivo saranno svelati la prossima settimana.