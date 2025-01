Un viaggio tutto rosa ma con la puntualità di sempre: ecco dove si trova il treno di Hello Kitty.

Quando ho sentito parlare del treno giapponese Shinkansen decorato a tema Hello Kitty, ho deciso di intraprendere un viaggio in Giappone per viverne l’esperienza. La mia passione per Hello Kitty, creato dalla Sanrio nel 1974, è rimasta intatta nel tempo. Questo personaggio, simbolo del Giappone, rappresenta un ampio spettro di emozioni umane.

Il treno, che è stato inaugurato il 30 giugno 2018 dalla compagnia JR West, ha lo scopo di promuovere la regione occidentale del Giappone. La decorazione esterna presenta Hello Kitty in diverse versioni che rappresentano prodotti tipici delle aree regionali. Il percorso Sanyō Shinkansen collega Shin-Osaka a Hakata, inclusa una fermata intermedia a Okayama, dove ho avuto la possibilità di esplorare il treno.

Nonostante il mio viaggio fosse più breve, di circa un’ora, ho potuto ammirare l’interno del treno e scattare foto nei diversi punti dedicati. Uno di questi è la Kawaii Room, che ospita una statua “abbracciabile” di Hello Kitty vestita da capotreno, e l’Hello Plaza, un’area con gadget e souvenir. Ho anche approfittato per acquistare un O-bento a forma di treno, rappresentante Hello Kitty e i suoi amici.

I treni N700 Shinkansen, che viaggiano a una velocità di 300 km/h, sono tra i più avanzati al mondo, comparabili ai treni Frecciarossa e Italo. Per chi pianifica di viaggiare a lungo in Giappone, il JR Pass è un’ottima opzione, disponibile in formule da 7, 14 e 21 giorni, a costi rispettivamente di 50.000 yen, 80.000 yen e 100.000 yen, equivale a circa 307 euro, 491 euro e 614 euro.

In sintesi, il viaggio sul treno Hello Kitty è stato un’esperienza magica, non solo per la peculiarità del treno ma anche per l’opportunità di esplorare la cultura giapponese attraverso un personaggio amato in tutto il mondo. La combinazione di efficienza, tecnologia e design kawaii rende questo viaggio davvero unico e memorabile per ogni amante di Hello Kitty.