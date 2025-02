Un viaggio tra le dolci colline romagnole alla scoperta del borgo autentico menzionato nella Divina Commedia

Immerso tra vigneti, castelli e una tradizione secolare, Bertinoro è un borgo dell’Emilia-Romagna che affascina per la sua storia e cultura. Situato tra dolci colline, è noto come il “balcone della Romagna” per i suoi panorami mozzafiato, inclusi scorci del Mare Adriatico. Le origini di Bertinoro risalgono al periodo preistorico, con reperti archeologici rinvenuti nei dintorni. Durante l’epoca romana, rappresentò una fiorente via di commercio, mentre la vera fondazione medievale vide il potere passare tra nobili famiglie come gli Onesti e i Malatesta. Lo Stato Pontificio esercitò un forte controllo fino al 1861, anno dell’Unità d’Italia. Negli anni successivi, Bertinoro subì importanti trasformazioni sociali e il suo castello, un tempo militare, divenne un luogo d’interesse storico.

Visitare Bertinoro significa camminare tra i suoi vicoli acciottolati, ammirando panorami straordinari e un’esperienza che sembra riportare indietro nel tempo. Sono diverse le attrazioni culturali e storiche, come la Rocca, il Palazzo Comunale, la Colonna delle Anella, la Concattedrale di Santa Caterina e la Pieve di San Donato, citata da Giosuè Carducci. Per gli appassionati di attività all’aperto, ci sono molte opportunità, tra cui escursioni e degustazioni enogastronomiche.

Bertinoro è facilmente raggiungibile in auto, bus o taxi, con le stazioni ferroviarie di Forlì e Cesena a soli 10 km di distanza. Chi desidera scoprire questo affascinante borgo non rimarrà deluso.