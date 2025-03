Un viaggio tra le colline romagnole alla scoperta di un borgo gioiello che unisce storia, tradizione e paesaggi naturali spettacolari

Situato sull’Appennino Romagnolo, Pennabilli è un borgo medievale che rappresenta perfettamente la tradizione e lo spirito del territorio dell’Emilia-Romagna. Le prime popolazioni si stabilirono nella zona già in epoca etrusca e romana, e durante le invasioni barbariche si rifugiarono sulle alture, fondando due comunità: Penna e Billi. Nel 1350, la loro fusione diede vita al borgo attuale, sotto l’influenza di famiglie nobili come i Malatesta e i Medici. Pennabilli è noto per avere un legame storico con il Tibet, avviato nel XVIII secolo da padre Orazio Olivieri e mantenuto oggi, tanto che il Dalai Lama ha visitato il borgo più volte.

Dal 2010, Pennabilli è insignito della Bandiera Arancione, un riconoscimento che attesta la qualità dell’offerta turistica e dell’ambiente. Tra i luoghi di interesse ci sono il Duomo di San Leone, il Santuario della Beata Vergine delle Grazie, vari musei e le antiche mura malatestiane. La Campana di Lhasa, monumento simbolo del legame con il Tibet, si trova in una posizione panoramica.

Per gli amanti dell’avventura, il borgo offre escursioni nella natura, arrampicata, parapendio e passeggiate a cavallo. La cucina locale rappresenta un’altra eccellenza da scoprire. Pennabilli è facilmente raggiungibile da Rimini e Bologna, sia in auto che con autobus extraurbani che collegano il borgo alle principali città romagnole. In sintesi, è un luogo dove relax e divertimento si fondono in un’atmosfera unica.