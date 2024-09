Un viaggio tra i segreti del Parmigiano Reggiano, il “re dei formaggi”

Sabato 5 e domenica 6 ottobre 2024, Parma2064 a Fidenza (PR) prenderà parte all’evento CASEIFICI APERTI, un’iniziativa del Consorzio del Parmigiano Reggiano per far scoprire al pubblico le tradizioni e i segreti del “re dei formaggi”. Durante queste giornate, i visitatori avranno l’opportunità di assistere all’apertura di una forma di Parmigiano e di esplorare le “cattedrali di formaggio”, ovvero i magazzini di stagionatura dove il formaggio riposa affinando il suo sapore.

L’evento si propone non solo come un viaggio gastronomico, ma anche come un’occasione per approfondire la storia millenaria e le tecniche di lavorazione artigianale del Parmigiano Reggiano, la cui produzione è rimasta invariata da oltre nove secoli. Gli ingredienti utilizzati sono semplici e naturali: latte, sale e caglio, senza l’uso di additivi o conservanti. I partecipanti potranno assaporare diverse stagionature, comprendendo le differenze tra formaggi stagionati 12, 24, 36, 48 mesi e oltre, attraverso degustazioni guidate.

Le visite al caseificio di Fidenza saranno gratuite e si svolgeranno in orari stabiliti: 9:00, 10:15, 11:15, 14:30, 15:30 e 16:30. Le aperture delle forme si terranno durante le visite delle 10:00 e delle 15:30. Inoltre, lo spaccio del caseificio sarà aperto dalle 8:30 alle 19:00. È consigliata la prenotazione per le visite all’indirizzo email caseificioaperto@2064.it.

Parma2064 si trova in via San Michele Campagna 22E, vicino all’uscita dell’autostrada A1. Nei dintorni, i visitatori potranno esplorare altre attrazioni, come il Museo del Parmigiano Reggiano, la Rocca Meli Lupi a Soragna, e il Duomo di Fidenza. Per gli amanti dello shopping, il Fidenza Village è situato accanto al caseificio, offrendo ulteriori opportunità di svago.

In sintesi, CASEIFICI APERTI rappresenta un’opportunità imperdibile per chi desidera immergersi nella cultura casearia del Parmigiano Reggiano, attraverso un’esperienza che unisce degustazione, storia e tradizione, in un ambiente accogliente e ricco di fascino.