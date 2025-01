Un viaggio intorno al mondo: l’avventura dell’uccello migratore

Un piccolo uccello migratorio, il frullino (Lymnocryptes minimus), ha compiuto un viaggio straordinario, percorrendo mille chilometri in soli tre giorni. Questo epico viaggio è stato documentato grazie a un dispositivo GPS che ha monitorato il volatile nella contea dello Staffordshire, in Inghilterra. La ricerca fa parte di un progetto condotto da ornitologi che mirano a comprendere meglio le abitudini di questa specie, che è difficile da studiare a causa del suo comportamento schivo e del suo piumaggio mimetico.

Il frullino migratorio si riproduce in Nord Europa e in Asia, migrando verso sud nel periodo autunnale per svernare nelle zone umide europee e nell’Africa sub-sahariana. Questo uccellino, lungo circa 20 centimetri e del peso di poco più di 40 grammi, è noto per le sue abitudini notturne e il suo timore verso gli esseri umani, rendendolo raramente avvistabile.

Fino a pochi anni fa, gli ornitologi studiavano la migrazione degli uccelli principalmente attraverso l’inanellamento. Recentemente, l’uso di telecamere termiche e di leggeri dispositivi GPS ha rivoluzionato questo campo di ricerca, consentendo ai ricercatori di localizzare più facilmente gli esemplari. L’ente Natural England, che funge da consulente governativo sulla fauna e l’ambiente, ha utilizzato per la prima volta questi strumenti innovativi per monitorare il frullino, contribuendo così a raccogliere informazioni preziose sulla migrazione e le abitudini di vita di questo uccello migratorio.