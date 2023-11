Un vero romanticone? Perché ai cani piace il suono dei baci

Sensibile e romantico, ma c’è di più: perché ai cani piace il suono dei baci e da cosa possiamo notare questa sua particolare predilezione.

Dare e ricevere coccole è da sempre ciò che forse maggiormente distingue un cane da un gatto, non che quest’ultimo non ne faccia ma spesso con meno frequenza rispetto al primo. Ma anche quando i gesti d’amore non sono indirizzati a Fido, a lui piacciono lo stesso: ma perché ai cani piace il suono dei baci e come lo possiamo capire? Tutto quello che possiamo scoprire osservando il nostro amico a quattro zampe.

Gli fa piacere se lo bacio?

Se nel nostro immaginario c’è poco più dolce di un bacio, per Fido non è esattamente la stessa cosa: gli piacciono le coccole, carezze sulla schiena, sulla testa e grattini tra su orecchie e sotto al muso, ma i baci proprio non li capiscono. Pare sia una cosa ‘troppo umana’ per loro, ma col tempo tendono ad accettarla perché capiscono che fa piacere a noi.

Hanno la sensibilità tale da capire che l’essere umano esprime il suo amore e il suo affetto in questo modo e lo rispettano, magari ricambiandolo leccandoci la faccia. Infatti sarà facile capire che si tratta di un ‘bel gesto’ poiché lo contestualizzano, comprendendo l’intera situazione: solitamente i baci sono accompagnati da un tono di voce dolce, gesti delicati e affettuosi come quelli decritti in precedenza.

Meglio però tenere d’occhio il suo atteggiamento: se notiamo che la coda del cane si irrigidisce o inizia a leccarsi il muso nervosamente, significa che si sente a disagio ed è meglio non continuare a baciarlo.

Ai cani piace il suono dei baci: scopriamo il perché

Ma come mai ci corre incontro felice e incuriosito se sente il suono di un bacio o drizza le orecchie quando sente le labbra che schioccano? In realtà le motivazioni sono di natura diversa, poiché si tratta non solo di una forma di comunicazione di un messaggio positivo ma anche di sonorità a lui molto familiari.

Se da una parte infatti il cane ha la capacità di ‘inserire il bacio all’interno di una situazione positiva’, capirà che il tipo di messaggio rivolto a lui o ad altri espresso dal bacio è sicuramente favorevole. Solitamente questo gesto è accompagnato da altri atteggiamenti gentili, benevoli e cordiali di una persona ben disposta nei confronti altrui, siano essi animali o animali.

Invece per quanto riguarda il suono, è facile che Fido riconosca quello del bacio perché fa parte delle alte frequenze: nella storia di questo animale infatti queste sono utilizzate all’interno del branco e delle famiglie canine per comunicare. E poi non dimentichiamo che siamo soliti chiamare il cane (ma anche il gatto) quando è lontano o attirare la sua attenzione proprio con questo suono, oltre che con un fischio.

Forse anche per abitudine i cani sono attratti dal suono del bacio, perché lo utilizziamo spesso prima di dare loro qualcosa di molto gradito, come una coccola o il loro snack preferito: Fido infatti tende a memorizzare questi gesti e ad associare suono-gesto. Soprattutto quando si tratta poi di un gesto che va a loro favore, tenderanno a ripeterlo senza problemi, dunque saranno sempre richiamati da quel suono.

Ai cani piace il suono dei baci: e se non fosse così?

Non tutti i cani sono uguali e non tutti reagiscono allo stesso modo, anzi alcuni potrebbero non solo non capire questo suono ma anche restare interdetti dopo averlo ascoltato: non è molto comune tale atteggiamento di spaesamento ma non è impossibile. Quando accade però la causa è ‘imputabile’ a un evento negativo ad esso connesso oppure ad altri rumori che danno fastidio ai cani. Basterà dimostrargli che non ha nulla da temere quando sente il suono del bacio, anche quando non è indirizzato a lui.