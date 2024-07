“Un vero incubo” Rapina in casa della Vip: portato via un bottino da capogiro

Sentiamo abbastanza spesso di rapine in casa di celebrità, personaggi del mondo dello spettacolo o dello sport. Non è certamente piacevole e non si tratta di un evento meno grave perché compiuto ai danni di persone abbienti e decisamente benestanti. Si tratta di eventi sempre traumatici, di certo portatori di grandi fastidi, come minimo. Ultima vittima di un furto abbastanza importante in casa è la conduttrice televisiva ed ex modella Caterina Balivo.

I furti nelle abitazioni delle celebrità sono un fenomeno che sembra addirittura in crescita, con i ladri che spesso sfruttano le assenze prolungate dei vip. Molti di loro capita che siano molto impegnati in viaggi o eventi pubblici lontano da casa. Crimini come questi, oltre a provocare danni economici considerevoli, infliggono un duro colpo al senso di sicurezza personale delle vittime.

Solo qualche giorno fa si parlava di Roberto Baggio e del furto con metodi violenti avvenuto a casa sua, con un, seppur breve, sequestro ai danni dell’ex calciatore e della sua famiglia. La notizia di un furto in casa di un personaggio famoso, comunque, non solo attira l’attenzione dei media, ma sottolinea anche la vulnerabilità a cui sono esposti. Anche se generalmente siamo convinti delle misure di sicurezza avanzate in possesso di personaggi celebri, si scopre poi come anche loro siano fragili e sotto la lente di rapinatori, professionisti o meno che siano. La casa della Balivo non fa eccezione in nessuno dei casi citati: la conduttrice era fuori città, anzi, fuori dall’Italia.

Ladri sono entrati in azione nell’abitazione di Caterina Balivo durante la notte di domenica, nell’appartamento situato ai Parioli, un quartiere tra i più esclusivi di Roma. I malviventi hanno colto proprio l’occasione “migliore”, ovvero quella che presentava loro l’assenza della conduttrice.

La Balivo si trovava in vacanza a Barcellona, come suggerito dai post pubblicati sui social dalla stessa conduttrice. Le immagini della vacanza mostravano sorrisi e allegria, ma il rientro è stato tutt’altro che felice,. La casa è stata trovata in completo disordine. Il furto sarebbe avvenuto sicuramente dopo le 2.30, senza che un vicino fosse disturbato da alcun rumore sospetto.

Secondo le prime indagini condotte dagli agenti del commissariato Villa Glori, i ladri sarebbero penetrati nell’appartamento attraverso una finestra del balcone al quarto piano. Una volta dentro, avrebbero bloccato la porta d’ingresso. A quel punto i ladri hanno razziato l’abitazione della Balivo, e poi sono fuggiti. Tra gli oggetti rubati si segnalano borse, Rolex e gioielli, per un valore ancora da determinare.

L’articolo “Un vero incubo” Rapina in casa della Vip: portato via un bottino da capogiro proviene da Bigodino.





Fonte