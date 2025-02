UN VERO DOLORE: il road movie di Jesse Eisenberg tra ricordi, famiglia e identità

A Real Pain è un film di e con Jesse Eisenberg, in uscita nelle sale italiane il 27 febbraio. Il film è candidato agli Oscar e ha già valso a Kieran Culkin il Golden Globe e il BAFTA come Migliore attore non protagonista. La trama ruota attorno a due cugini ebrei che, dopo la morte della loro amata nonna, emigrata negli Stati Uniti a seguito della Shoah, decidono di onorarla intraprendendo un viaggio in Polonia.

Questo viaggio offre l’opportunità ai protagonisti, legati ma anche molto diversi, di affrontare le tensioni del passato e confrontarsi con quello che sono diventati: uno ha una vita stabile, mentre l’altro, più sensibile e carismatico, si trova in una fase difficile della sua vita dopo un tentato suicidio. La pellicola è toccante e riesce a mescolare momenti di leggerezza con riflessioni su temi importanti, sebbene ricordi da vicino Ogni Cosa è Illuminata.

A Real Pain, nel suo stile di road movie, esplora la complessità dell’animo umano e della Storia, toccando temi universali che coinvolgono il pubblico. La colonna sonora è particolarmente significativa e arricchisce l’esperienza del film, con una combinazione di notturni di Chopin, musica tradizionale ebraica, jazz newyorkese e rocksteady di Slim Smith, enfatizzando le emozioni in ogni scena. Per ulteriori informazioni, è possibile visitare i profili social dedicati al film.