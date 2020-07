Un vecchio farmaco anti-trigliceridi potrebbe ridurre i sintomi del coronavirus rendendoli più simili a quelli di un semplice raffreddore. Si tratta del fenofibrato, utilizzato da anni anche in Italia per abbassare il livello dei grassi nel sangue. Ma ora un gruppo di ricercatori israeliani della Hebrew University di Gerusalemme, in collaborazione con l’americano Mount Sinai Medical Center di New York, ha scoperto che questo vecchio farmaco è in grado di inibire la capacità del Covid-19 di riprodursi nelle cellule dei polmoni. Una notizia che sta avendo enorme eco nella comunità scientifica e sui media americani.

Che cos’è il fenofibrato

Si tratta di un farmaco utilizzato da anni anche in Italia per abbassare il livello dei grassi nel sangue e che, tra l’altro, ha dei costi molto bassi. “Da anni utilizziamo il fenofibrato sui nostri pazienti per contrastare l’eccesso di trigliceridi nel fegato”, spiega Cesare Sirtori, farmacologo clinico di fama mondiale e fondatore del centro per lo studio delle dislipidemie dell’Ospedale Niguarda di Milano. Questa molecola, attraverso un meccanismo chiamato Ppar (perixomal proliferator activated receptor), è in grado di ridurre i grassi in eccesso nel fegato, diminuendone così i livelli nel sangue ma nessuno fino ad ora aveva pensato che potesse essere usato per ridurre l’infiammazione nei polmoni anche se analizzando la letteratura di qualche anno fa si trova descritto questo meccanismo negli animali.

Trigliceridi e Covid

Ma in che modo i grassi del sangue hanno a che fare con il Coronavirus e con questo farmaco? I ricercatori del gruppo israelo-americano, guidati da Yaakov Nahmias della Hebrew University di Gerusalemme, considerato una ‘super-star’ della ricerca sui processi infiammatori, hanno intuito che lo stesso effetto del fenofibrato poteva verificarsi anche nei polmoni: “Tutti i medici che hanno trattato pazienti Covid – spiega Sirtori – hanno visto nelle radiografie una perdita di trasparenza polmonare e nelle autopsie si sono visti parecchi lipidi perché questa è una delle conseguenze del Coronavirus sui polmoni. Demolire i grassi – prosegue il farmacologo – significa ridurre l’infiammazione, ottenendo in questo caso una netta remissione dei sintomi”.

Il ruolo dell’infiammazione polmonare

In effetti, un aspetto clinico che aveva suscitato curiosità era quello legato al progressivo accumulo di trigliceridi nei polmoni dei malati nelle fasi iniziali della malattia. “Il Covid-19 determina una rallentata demolizione di questi grassi – continua il farmacologo – che, accumulandosi, determinano la grave, talvolta letale infiammazione polmonare. Lo studio ha descritto una potenziale straordinaria attività del fenofibrato sui grassi accumulati nei polmoni durante la malattia”. I ricercatori spiegano che consentendo alle cellule polmonari di bruciare più grasso, il fenofibrato ‘rompe’ la presa del virus su queste cellule e blocca la capacità di riproduzione del Sars CoV-2. “In effetti – hanno dichiarato i ricercatori alla rivista Medical Express – entro soli cinque giorni dal trattamento, il virus è quasi completamente scomparso”.





Efficacia a costi bassi

Insomma, questo farmaco ha un effetto indiretto perché agisce su un meccanismo tossico del coronavirus. “Vale la pena di tentare anche questa strada, visto che abbiamo un farmaco efficace con una grande esperienza clinica, ben tollerato e dai costi molto bassi. A Milano lo usiamo da anni su 1.000 pazienti, alcuni sono in trattamento da 20 anni. Si tratta di un prodotto di origine francese in commercio da almeno 4 decenni, che costa 10 euro per 30 compresse, costo che scende a 7 euro per il generico. Speriamo che la ricerca su questo versante continui, ci sono le premesse per ottenere buoni risultati”. Ma perché continuano ad arrivare notizie di vecchi farmaci con altre indicazioni che sembrano promettenti contro il Covid? “Perché ancora oggi si naviga a vista nella ricerca di farmaci anti-Covid: sono allo studio oltre cento molecole ma ancora non abbiamo nulla di certo. Inoltre, quando ci si trova di fronte a nuove malattie funziona sempre così, basti ricordare che quando è arrivato l’Aids per prima cosa si è fatto ricorso ad un vecchio farmaco antivirale”, sottolinea Sirtori.

I prossimi passi

Lo studio è stato condotto su campioni di tessuto polmonare infettati da coronavirus. “La pubblicazione è in corso su una rivista molto prestigiosa e alla luce di questi dati incoraggianti – anticipa Sirtori – penso che sia già partito uno studio sull’uomo. Trattandosi di una sperimentazione molto facile da eseguire, credo che i tempi saranno rapidi. Tra l’altro ho un mio vecchio paziente americano che ha i trigliceridi alti e al quale avevo prescritto questo farmaco già 20 anni fa. Proprio in questi giorni, dopo aver letto la notizia sui giornali americani, mi ha scritto per farmi i complimenti per avergli prescritto questo farmaco e non le statine come spesso accade. Mi ha confessato di sentirsi più protetto visto che vive a Miami dove i casi di coronavirus sono tantissimi”.





