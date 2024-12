“Un valore incredibile” Tony Effe sfoggia dei gioielli bellissimi a Sarà Sanremo: il costo è esorbitante

Tony Effe ha annunciato il titolo della sua canzone per il Festival di Sanremo 2025, intitolata “Damme ‘na mano”, durante la trasmissione di Sarà Sanremo 2025, condotto da Carlo Conti su Rai 1. Durante l’evento, il rapper ha attirato l’attenzione non solo per la rivelazione del brano ma anche per i gioielli di lusso che indossava, il cui valore totale supera i 130.000 euro.

La serata ha offerto un’importante piattaforma per artisti emergenti che si sono esibiti per conquistare un posto sul palco dell’Ariston, mentre gli artisti già affermati hanno svelato i titoli delle loro canzoni. Tony Effe ha rubato la scena con un look elegante e raffinato. Contrariamente alle attese, si è presentato con un outfit minimalista composto da pantaloni neri, una maglia con colletto panna e mocassini Gucci con punta metallica, un evidente omaggio alla tradizione di eleganza del Festival di Sanremo.

La scelta stilistica di Tony Effe è stata particolarmente apprezzata dal pubblico, abituato ai suoi look più eccentrici, evidenziando la sua volontà di rispettare l’importanza dell’evento. Il suo brano “Damme ‘na mano” riflette la sua identità culturalmente radicata, celebrando la romanità.

A completare il suo look, Effe ha indossato gioielli firmati Tiffany & Co., tra cui una preziosa collana della collezione Tiffany HardWear, realizzata in oro bianco con pavé di diamanti, dal valore di circa 92.000 euro. Ha inoltre sfoggiato orecchini e un anello della linea T T1, rispettivamente valutati 5.100 euro e 6.300 euro. Due bracciali Tiffany Lock Bangle, identici ma con decorazioni diverse, completavano l’insieme, con prezzi di 12.600 euro e 18.300 euro.

Il mix di eleganza e opulenza ha reso Tony Effe uno dei protagonisti della serata, combinando tradizione e modernità nel suo stile. La sua partecipazione a Sarà Sanremo 2025 non è solo un passo significativo per la sua carriera personale, ma anche un contributo rilevante per il panorama musicale italiano. Con “Damme ‘na mano”, Effe si prepara a lasciare un’impronta indelebile in questa edizione del festival.