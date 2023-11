Un uomo tedesco: chi è il fidanzato misterioso di Vladimir Luxuria

La scorsa settimana in quel di Verissimo Vladimir Luxuria ha confessato di essersi fidanzata con un uomo misterioso. L’unico dettaglio? Che è più giovane di lei.

“Devo dire una cosa a mia madre: ho un amico speciale! Ovviamente lui lo sa, abbiamo concordato con lui di dirlo. Va avanti da un po’ di tempo, è più giovane di me. È cominciata come una relazione aperta, ovvero ci diciamo che siamo una coppia aperta ma non lo siamo, dato che non ci tradiamo e siamo gelosi. Lo so che sono strana!”

A rivelare ulteriori dettagli è stato Alberto Dandolo su Dagospia sottolineando come l’uomo, oltre a essere più giovane di Vladimir Luxuria, è di origine tedesca, lavora nel sociale ed è un amico di Bastian Muller, il nuovo fidanzato di Ilary Blasi.

“Procede a gonfie vele la storia d’amore tra Ilary Blasi e l’imprenditore tedesco Bastian Muller” – ha scritto Dandolo su Dagospia per poi parlare del compagno di Luxuria – “Tra i due c’è stata dal primo momento una irrefrenabile passione che, col tempo, si è trasformata in una intesa solida e matura. I due innamorati non disdegnano la vita mondana e le reunion con il loro gruppo di amici. Ed è proprio ad una cena organizzata dal neo signor Blasi che hanno fatto da cupidi nientemeno che a Vladimir Luxuria, amica di lunga data di Ilary”.

E ancora:

“L’ex parlamentare infatti ha perso la testa, ricambiata, per uno dei migliori amici di Bastian. Trattasi di un giovane uomo di lingua tedesca che lavora nel sociale. I due ormai fanno coppia fissa e hanno deciso di non nascondersi più. Luxuria ad Oggi parla di una “amicizia speciale” e si dice finalmente appagata emotivamente. Certo è che l’irriverente opinionista ha già presentato il suo amico speciale al suo co-conduttore radiofonico Francesco Storace, che non è certo noto per la sua vicinanza al mondo arcobaleno”.

Ormai per scoprire il suo volto manca solo una paparazzata.