Un uomo salva una lupa in fin di vita e i suoi cuccioli, dopo quattro anni l’animale torna e ricambia il favore

Una lupa si trova in difficoltà e senza pensarci due volte un uomo aiuta lei i suoi cuccioli. Non si sarebbe mai immaginato che 4 anni dopo lei gli avrebbe salvato la vita.

Oggi vi raccontiamo la storia incredibile dell’incontro tra un uomo e una lupa. Il legame che unisce i due è ormai indissolubile e insegna che un gesto di gentilezza e amore non passa mai inosservato e la vita o il destino farà tornare a nostro vantaggio ciò che abbiamo donato al mondo.

Un uomo alla ricerca di oro nell’isola di Kupreanof in Alaska, lungo il Coho Creek vide una grossa creatura sdraiata a terra nei pressi della riva. Avvicinandosi scoprì che si trattava di una lupa bloccata a terra con la zampa incastrata in una trappola di metallo. L’animale era visibilmente sofferente e malnutrito. L’uomo notò che dalle mammelle della lupa sgorgava del latte quindi iniziò a cercare i cuccioli. Riproducendo degli ululati li fece uscire allo scoperto da una tana poco distante: erano molto affamati. Immediatamente li accompagnò dalla loro mamma che iniziò a guaire rivedendo i suoi piccoli.

La liberazione dell’animale non era facile visto l’aggressività dovuta alla paura per sé e per la sua famiglia, ma l’uomo a poco a poco si guadagnò la fiducia della lupa. Le portò dei resti di un cervo e altre vivande nei giorni successivi.

Piano piano la lupa gli concesse di avvicinarsi sempre di più fino a mangiare dalle sue mani, permettendo così all’uomo di liberarla. Quando recuperò le forze l’animale si mise in marcia per tornare al suo branco, ma incredibilmente fece capire all’uomo che doveva seguirlo perché voleva presentarlo al resto dei lupi. L’incontro fu emozionante e l’uomo sapeva che non avrebbe mai dimenticato quell’incontro.

Quello che non poteva immaginare è che quattro anni dopo la lupa gli avrebbe salvato la vita! Tornando in quei luoghi si accorse di essere inseguito da un orso e preso dal panico si arrampicò su un albero. Era certo di non riuscire a resistere a lungo e, preso dalla disperazione, si mise ad ululare. Poco dopo vide avvicinarsi la figura familiare di un lupo che riuscì a mettere in fuga il grande predatore. Non era un lupo qualsiasi: era proprio la “sua” lupa.

