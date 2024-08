Le Olimpiadi di Parigi si stanno rivelando probabilmente più problematiche del previsto fra atleti che si ammalano dopo aver nuotato nella Senna, lamentele per il pessimo cibo e per l’assenza dell’aria condizionata e, ovviamente, vari scandali come quello che ha travolto la giudice che ha assegnato la medaglia d’oro ad Alice D’Amato alla trave. A tutto questo si aggiunge anche un morto e un arresto.

La trave alle Olimpiadi dà un oro ad Alice D’Amato, ma fa finire nei guai la giudice https://t.co/w975dm2IEk #Paris2024 — BICCY.IT (@BITCHYFit) August 7, 2024

Un uomo morto e un atleta arrestato alle Olimpiade di Parigi

L’uomo che purtroppo è morto all’interno del villaggio olimpico di Parigi è stato Lionel Elika Fatupaito, ovvero l’allenatore di boxe dello stato di Samoa. L’uomo aveva 60 anni ed è morto di cause naturali lo scorso 27 luglio, pochi giorni dopo essere arrivato alle Olimpiadi.

Very sad news. Samoan Olympic Boxing coach Lionel Elika Fatupaito, died yesterday at the Olympic village from a suspected heart attack. Thoughts are with the Fatupaito family.#Paris2024 pic.twitter.com/8pON0Z7OUi — Boxing Kingdom (@BoxingKingdom14) July 28, 2024

Più recente la notizia dell’uomo arrestato che risalirebbe a martedì sera. Secondo il portale France Info (e ripreso da tutti i maggiori organi di stampa), l’atleta Tom Craig sarebbe stato messo in manette perché beccato a comprare un grammo di cocaina.

“Craig sarebbe stato colto in flagranza di reato nel quartiere Pigalle, raggiunto in solitaria dopo una cena con i compagni di squadra. La polizia francese ha confermato l’arresto di due uomini: Craig e lo spacciatore, un diciassettenne“, riporta Repubblica. L’uomo è un giocatore australiano di hockey su prato.