Un uomo affascinante, mi accompagna in taxi

I dettagli sull’omicidio di Maria Campai, una donna romena di 42 anni uccisa a Viadana (Modena) da un 17enne, rimangono incompleti. Nonostante le confessioni del giovane, l’ultimo messaggio che Maria avrebbe inviato alla sorella Roxana dopo aver incontrato il suo assassino aggiunge ulteriore mistero. Roxana e il suo compagno erano stati con Maria nel momento dell’appuntamento ed, un’ora dopo, non hanno più ricevuto sue notizie.

Maria avrebbe mandato un sms a Roxana, descrivendo il giovane come “un uomo amabile” e dicendo che l’aveva portata in taxi, promettendo di rivedersi il giorno dopo. Questo messaggio solleva interrogativi: è stato scritto da Maria prima della sua morte o dal suo assassino per ingannare la famiglia?

Maria Campai viveva a Parma con Roxana e il compagno marocchino, ed aveva conosciuto il 17enne tramite un sito di incontri. Il 19 settembre, Roxana e il fidanzato l’hanno accompagnata a Viadana, dove il giovane l’attendeva. Dopo averla lasciata con lui, le tracce di Maria si sono perse. I familiari, preoccupati, hanno cercato attivamente Maria, affiggendo manifesti nella zona.

Il caso ha preso una svolta quando Roxana ha riconosciuto il 17enne in una farmacia, informando i carabinieri che, una volta interrogato, ha confessato l’omicidio. Secondo il suo racconto, aveva attirato Maria nel garage di casa sua con l’intento di avere un rapporto sessuale, ma l’ha poi picchiata a morte. Ha nascosto il corpo nel giardino di una villetta disabitata nelle vicinanze. Il giovane ha dichiarato agli inquirenti di aver ucciso Maria per “scoprire cosa si prova ad uccidere”. Attualmente si trova nel carcere minorile Beccaria di Milano.

L’omicidio di Maria Campai solleva molte domande e suscita un forte rifiuto emotivo. La brutalità del crimine e il modo in cui si è consumato rappresentano una tragedia che segna non solo la vita delle sorelle ma anche quella di tutta la comunità. Il silenzio seguente al messaggio inviato da Maria e le circostanze della sua scomparsa lasciano un senso di inquietudine e tristezza, invitando a una riflessione profonda su temi di violenza e sicurezza.