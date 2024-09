“Un tumore” Il cantante italiano racconta la malattia: la triste confessione

Luca Carboni, noto cantautore italiano, ha condiviso la sua dolorosa esperienza con il tumore ai polmoni, una battaglia che ha profondamente influenzato la sua vita e carriera. Due anni di silenzio e riflessioni sono seguiti alla diagnosi ricevuta nel marzo 2022, un evento che ha cambiato radicalmente la sua percezione della vita. In un’intervista con Walter Veltroni per il Corriere della Sera, Carboni ha raccontato le sue paure e le speranze durante questo difficile capitolo.

Il percorso di questa malattia è iniziato con una tosse persistente che, inizialmente ignorata, ha portato alla scoperta di un tumore al polmone. Quest’evento l’ha costretto a confrontarsi con la morte come una realtà concreta, qualcosa a cui non pensava prima. Durante quel periodo, stava lavorando a un nuovo album, con brani in fase di scrittura, ma tutto è cambiato con la diagnosi. La malattia ha interrotto non solo la sua carriera musicale, ma anche la sua vita quotidiana.

La lotta contro il tumore è stata impegnativa e ha richiesto chemioterapia intensiva, seguita da un’operazione chirurgica nell’agosto 2022. Oggi, dopo vari trattamenti, Carboni afferma di essere “tecnicamente guarito”, anche se riconosce che il termine ha un significato fragile. Nonostante il dolore e la paura, non si è mai lasciato sopraffare dalla disperazione; ha dedicato tempo alla propria salute, smettendo di fumare e facendo lunghe passeggiate in mezzo alla natura.

Luca è pronto a tornare nel mondo artistico con una mostra a novembre a Bologna, che celebrerà quarant’anni dalla pubblicazione del suo primo disco. Questa esposizione comprenderà opere artistiche che raccontano il suo percorso creativo. La musica rimane al centro della sua vita, e prevede di riprendere le canzoni lasciate in sospeso prima della diagnosi, con l’intenzione di esibirsi di nuovo dal vivo con un brano simbolico, “Primavera”.

Carboni ha riflettuto sulle sue canzoni più iconiche, che parlano della forza di affrontare le sfide senza perdere di vista la bellezza della vita. Con il desiderio di inaugurare un tour da Bologna, riconosce che un pianto liberatorio arriverà per lui, frutto di una nuova consapevolezza dopo la malattia.