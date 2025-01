“Un triste addio” Gravissimo lutto per l’amato attore italiano: il doloroso annuncio

Maria Assunta Cerami, madre dell’attore Antonio Albanese, è deceduta a 91 anni a Olginate, suscitando cordoglio tra i residenti. Originaria di Petralia Soprana (PA), Cerami ha vissuto a Olginate con la famiglia, dove la notizia della sua morte è stata annunciata da Laprovinciaunicatv.it.

La camera ardente è stata allestita presso l’ospedale Alessandro Manzoni di Lecco e rimarrà aperta fino al 23 gennaio, giorno dei funerali, che si svolgeranno nella chiesa parrocchiale di Sant’Agnese. La comunità ha dimostrato grande solidarietà nei confronti dei figli Antonio, Ignazio e Anna, esprimendo il proprio cordoglio. Maria Assunta era nota per la sua riservatezza e profondo amore per la famiglia; i figli hanno ringraziato in particolare la signora Caterina per le cure riservate alla madre.

La storia di Maria Assunta rappresenta un esempio di dedizione familiare. Trasferitasi a Olginate con il marito, ha fortemente legato le sue origini siciliane al territorio lecchese, creando rapporti significativi con gli abitanti. La sua scomparsa è una grande perdita per la comunità, che la ricorda con amore.

Antonio Albanese, noto attore e regista, ha sempre mantenuto un forte legame con Olginate, utilizzando il paese come location per il suo ultimo film, Cento Domeniche, presentato in vari eventi locali. Il cimitero di Olginate ospita anche le spoglie del padre di Antonio, scomparso nel 2011. La morte di Maria Assunta è un momento di riflessione per la comunità, che si unisce attorno alla famiglia Albanese in questo triste momento.