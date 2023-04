Un tranquillo venerdì mattina di aprile, a Trapani, nella cantina della propria villa, viene ritrovato il cadavere di un uomo, barbaramente torturato. Si tratta dell’enologo Platimiro Greco, volto noto del piccolo schermo per via delle frequenti e burrascose ospitate in un programma per addetti ai lavori.

Il caso viene affidato al commissario Antonio Indelicato, per tutti Nenè. Da qui, inizia “Una questione di equilibrio”, il romanzo d’esordio dell’autore TV Gaspare Grammatico. Una storia piena di colpi di scena, a tratti ironica e costellata da figure e da una città indimenticabili. La prima indagine di un nuovo commissario un po’ distratto, talvolta malinconico, appassionato di libri e sempre in bilico, come tutti noi, tra lavoro e vita privata. In libreria e negli store online da oggi, 18 aprile.