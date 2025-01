Un timido rimbalzo di Wall Street dopo il terremoto di DeepSeek

Oggi la borsa di Milano segna un incremento dello 0,22%, nonostante un calo dello slancio dopo l’apertura di Wall Street. Andamento simile si registra a Parigi, che cresce dello 0,16%, mentre Francoforte e Londra aumentano di circa mezzo punto percentuale. A New York, l’indice Nasdaq mostra volatilità, partendo in negativo ma recuperando poi un +0,68%. Ieri, infatti, aveva subito un ribasso del 3% a seguito della presentazione di Deep Seek, una nuova intelligenza artificiale cinese molto competitiva in termini di costo. Nvidia ha vissuto una giornata negativa con un calo del 17%, perdendo 500 miliardi di dollari di capitalizzazione, ma oggi recupera parzialmente con un incremento dell’1,25%. Tuttavia, altri produttori di chip come Micron e ASML rimangono in ribasso di circa l’1,5%, così come i fornitori di energia più collegati ai data center, come Constellation Energy, che continua a calare (-2%) dopo un -20% di ieri. A Milano, anche Prysmian ha subito una flessione, passando da un -8,75% di ieri a un -2,25% oggi. D’altro canto, Apple a New York registra un rimbalzo significativo con un +3% dopo il -0,39% di ieri. A Piazza Affari, la situazione è influenzata da una dura nota di Mediobanca sull’offerta pubblica di scambio di Monte dei Paschi, con Mediobanca in calo di quasi il 4% e Mps a -2%. Dall’inizio della scalata, il valore della banca senese è diminuito del 10%, mentre quello di Mediobanca è aumentato del 3,80%.