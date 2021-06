Entro 2-3 anni i ginecologi potrebbero disporre di un test del sangue che svela in anticipo la data del parto e che potrebbe dunque cambiare di molto l’aleatorietà di questo evento, contribuendo ad evitare molte nascite premature e anche parti indotti non necessari.

È la promessa che arriva da uno studio condotto presso la Stanford University in California, che per la prima volta ha identificato nel sangue delle gestanti delle sostanze che indicano il passaggio dalla gravidanza ad una sorta di periodo di “pre-travaglio” che precede l’inizio del parto di 2-4 settimane.

Pubblicato sulla rivista Science Translational Medicine, lo studio è stato diretto da Ina Stelzer che spiega: “Il sangue mostra che il lieto evento si sta avvicinando”. Infatti, precisa, “abbiamo identificato un nuovo modo di usare il sangue materno per predire quando la gestante entrerà in travaglio; questa previsione è indipendente dalla durata della gravidanza”.

Attualmente la data presunta del parto si calcola contando 40 settimane dalla data di inizio dell’ultimo ciclo; ma si tratta di un dato molto approssimativo, spesso disatteso dai fatti, con molte donne che partoriscono prima e altre che, invece, superano il termine previsto e magari vanno incontro ad induzione per evitare rischi al nascituro. Di fatto, è considerato normale partorire dalle tre settimane precedenti alle due successive alla “due date”.

Gli esperti californiani hanno esaminato a più riprese il sangue di 53 gestanti negli ultimi 100 giorni di gravidanza, osservando qualcosa come 5000 composti chimici ed eseguendo oltre 2000 test su molecole del sistema immunitario.

Ebbene, è emerso che da 2 a 4 settimane prima della nascita, nel sangue della gestante si riconosce chiaramente un cambiamento netto del profilo ormonale e un calo brusco dell’attività infiammatoria, nonché un aumento delle molecole importanti nella coagulazione del sangue, cambiamenti tutti riconoscibili con un test del sangue.

A partire da questa scoperta gli scienziati hanno sviluppato un modello predittivo della data del parto basato sulla misura della concentrazione plasmatica di 45 “marcatori”, molecole selezionate tra le migliaia esaminate, e poi hanno verificato attendibilità e precisione del modello su un nuovo gruppo di gestanti.

Si è visto che il modello è in grado di predire la data del parto entro un range, per ora ancora ampio, di 17 giorni prima e dopo il giorno reale della nascita. Gli esperti coinvolgeranno ora dei campioni più ampi di donne incinte per calibrare meglio il test e quindi renderlo più accurato e preciso.

In futuro questo test – che secondo gli scienziati sarà pronto nel giro di 2-3 anni – potrebbe non solo permettere di predire e scongiurare tanti parti prematuri, anticipando il rischio ai ginecologi e quindi consentendo loro di mettere in atto misure preventive. Per di più, concludono gli esperti, è più che probabile che alcuni dei marcatori plasmatici della data del parto siano proprio direttamente coinvolti nell’innesco del parto prematuro e potrebbero, dunque, divenire esse stesse bersaglio di terapie preventive. Lo studio permetterà, infine, di trovare dei nuovi modi di indurre il parto, migliorando le attuali tecniche di induzione.