BIG data. Due termini inglesi che raccontano come la scienza medica sia sempre più correlata alla bioinformatica: lavorando su grandi banche dati si possono infatti ottenere informazioni sulla popolazione, che poi riportano al singolo. Così, grazie a questi strumenti, in futuro sarà sempre più possibile non solo scegliere i trattamenti più idonei in base alle caratteristiche del Dna, ma anche a studiare percorsi di prevenzione specifici per ogni soggetto, che ovviamente debbono partire da corretti stili di vita, perché la predisposizione “scritta” nei geni (a meno che non si tratti di vere e proprie patologie legate ad un unico gene) viene modificata in meglio o in peggio dagli stili di vita.

Già oggi, peraltro, con una sorta di “lecca-lecca” passato in bocca si può sapere se e quanto i valori di colesterolo Ldl, quello nocivo per le arterie perché tende a trattenere il grasso all’interno delle arterie favorendo la formazione della placca aterosclerotica, si combinano con il profilo genetico del soggetto e quindi studiare strategie preventive di “precisione” per controllare il rischio di infarto nel singolo individuo. La validità del mezzo è testimoniata da una ricerca apparsa su Circulation, che definisce il cosiddetto “Punteggio di rischio poligenico” (Polygenic Risk Score – Prs in inglese). Questo test, che deve essere utilizzato dal medico, è disponibile in prevenzione primaria cardiovascolare. In pratica, associando le informazioni sul rischio genetico del paziente con il suo livello di colesterolo Ldl permette di identificare persone a maggior rischio cardiovascolare che sarebbero altrimenti invisibili ai modelli di rischio tradizionali.

Per capire meglio: ci sono soggetti che, pur avendo valori di Ldl accettabili, possono comunque avere una maggior predisposizione ad andare incontro ad un infarto e al contrario ci sono persone che, pur avendo livelli di lipoproteine che schizzano verso l’alto (elemento da correggere sempre), presentano un rischio inferiore di ischemia per il loro “habitus” genetico. Grazie al calcolo del Prs si può indirizzare l’approccio, caso per caso, nell’ambito del rischio cardiovascolare globale. Basti pensare che la ricerca mostra che le persone con livelli medi di colesterolo Ldl (130-160 milligrammi per decilitro) ma con un punteggio poligenico elevato hanno un rischio equivalente di soffrire di malattie cardiovascolari e infarto rispetto alle persone con ipercolesterolemia ma con un PRS di valore medio.

“Il rischio di un individuo di avere un infarto o un ictus è determinato dall’interazione di molti elementi, essendo esso multifattoriale e poligenico – spiega Ciro Indolfi, Presidente della Società Italiana di Cardiologia. I risultati di questo nuovo score di rischio poligenico cardiovascolare apronoe interessanti prospettive cliniche dimostrando che il rischio cardiovascolare di un individuo dipende da una correlazione tra colesterolo Ldl e rischio genetico”.

L’obiettivo dell’esame, che va sempre gestito dal medico ed eventualmente richiesto quando necessario, è quindi la prevenzione primaria di precisione. Con il test, grazie ai software messi a punto dalla start up Allelica, si potrà identificare meglio chi ha davvero bisogno di trattamenti specifici per ridurre i valori di Ldl. Il tutto, come ricorda Massimo Volpe, presidente della Società Italiana per la prevenzione cardiovascolare) sapendo che “non è sufficiente diagnosticare e trattare i singoli fattori di rischio, come ipertensione arteriosa, dislipidemie, diabete, ma occorre definire il profilo di rischio cardiovascolare totale in ogni singolo individuo e mettere al centro di tutte le strategie e interventi di prevenzione la riduzione di questo valore complessivo, non di singoli elementi come il livello di colesterolo Ldl”. La speranza legata alla disponibilità del test, quindi, è di identificare i soggetti su cui agire con maggiore incisività ed efficienza. “In questo contesto, può essere molto utile avere a disposizione un semplice test genetico che affina la valutazione del rischio cardiovascolare così da interpretare il vero significato dei diversi livelli di colesterolo e identificare meglio gli individui su cui concentrare l’azione preventiva – segnala Alessandro Boccanelli, Presidente della Società Italiana di Cardiologia Geriatrica”.