Un tesoro nascosto tra colline e mare: in Calabria c’è un borgo gioiello dove la storia incontra la magia della natura.

Radici secolari, tradizioni antiche e panorami mozzafiato caratterizzano il borgo costiero di Fiumefreddo Bruzio, situato in Calabria, affacciato sul Mar Tirreno. Questo pittoresco luogo, che fa parte della provincia di Cosenza, custodisce una storia medievale, le cui origini risalgono ai primi insediamenti romani tra il 200 e il 300 d.C. L’assetto urbano del centro storico si è consolidato nel periodo medievale, con la costruzione di torri d’avvistamento, fortificazioni e il famoso Castello della Valle, simbolo del borgo.

Nel corso dei secoli, Fiumefreddo Bruzio è stato governato da diverse dinastie, tra cui gli Angioini e gli Aragonesi, e in seguito passò sotto il dominio spagnolo. Queste influenze hanno portato a migliorie estetiche e strutturali, visibili ancora oggi nelle chiese e nei palazzi nobiliari. Sebbene il castello abbia subito danni durante l’occupazione napoleonica, le sue parti rimanenti sono visitabili e diventano sede di eventi e mostre.

Tra le attrazioni principali vi è il Castello della Valle, che, nonostante le distruzioni, continua a incantare i visitatori. L’artista siciliano Salvatore Fiume ha realizzato opere contemporanee all’interno dei suoi ruderi, come alcune installazioni emblematiche lungo i vicoli del borgo, comprese le sculture “La ragazza del surf” e “Il medaglione della fortuna”. La bellezza del luogo è ulteriormente esaltata da paesaggi mozzafiato, percorsi escursionistici panoramici e spiagge incantevoli, che contribuiscono a far di Fiumefreddo Bruzio una meta turistica all’insegna della cultura enogastronomica eccellente.

Per raggiungere Fiumefreddo Bruzio, si può percorrere la E846 e la Ss18 o utilizzare itinerari locali come la Via Acherunthia e la Sp45. L’automobile si rivela il mezzo di trasporto più pratico per esplorare le bellezze circostanti, poiché la stazione ferroviaria locale non dispone di servizi passeggeri. La stazione più vicina e attiva è quella di San Lucido Marina, situata lungo la Ferrovia Tirrenica Meridionale. Questa combinazione di storia, arte e natura rende Fiumefreddo Bruzio un gioiello da non perdere per chi visita il sud Italia.