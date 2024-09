un tesoro del mare sulla nostra tavola!

Impepata di arselle: un saporitissimo piatto con tutti i sapori del mare.

Piccole ma buonissime, le arselle sono conosciute in molte regioni d’Italia con il nome di telline. Vivono nella sabbia e al loro interno ne possono contenere molta per questo motivo è molto importante spurgarle. Per prima cosa le arselle vanno acquistate solo vive, e lo potete verificare perché nell’acqua nella quale di solito le tengono i pescivendoli tirano fuori la loro “lingua”.

L’impepata di arselle somiglia per preparazione alla classica impepata di cozze. Questi piccoli molluschi sono perfetti per essere trasformati in un gustoso antipasto, ottimo da posizionare al centro della tavola decorando con qualche fetta di limone. I commensali potranno servirsi direttamente da lì, creando un piacevole clima conviviale.

Impepata di arselle

Come preparare la ricetta dell’impepata di arselle

Per prima cosa spurgate le arselle. Mettele in una ciotola colma di acqua salata. Posizionate all’interno della stessa un piatto capovolto quindi le arselle. Lasciatele spurgare in frigorifero per 2 ore almeno, cambiando l’acqua se notate tanta sabbia sul fondo (rimarrà sotto il piatto). Versate l’olio in una padella con il peperoncino e gli spicchi d’aglio sbucciati e schiacciati, ma lasciati interi. Fate prendere calore quindi versate le arselle. Attenzione perché essendo bagnate tendono a schizzare. Per evitare schizzi eccessivi, conviene versare le arselle velocemente e tutte nello stesso momento. Coprite subito e attendete che le arselle si aprano, servono solo 3-4 minuti. Se sono molte, quelle inferiori, sotto il peso di quelle superiori, potrebbero avere problemi ad aprirsi, quindi giratele o fatele saltare ogni tanto. Quando tutte le telline si sono aperte, cospargete di prezzemolo tritato e terminate con una macinata di pepe, tenendo conto che gran parte della piccantezza dovrebbe già essere stata garantita dal peperoncino. Mettete in una ciotola e portate in tavola. Se trovate delle arselle ancora chiuse, eliminatele e non mangiatele.

È importante che serviate le arselle anche con il loro sughetto. Potete anche accompagnarle con delle fette di pane bruscato sfregato appena con dell’aglio: è strepitoso!

Provate anche i più classici spaghetti con le arselle, tipici della cucina di mare della Toscana, ma non lasciatevi ingannare dalla fregola con le arselle: in Sardegna con questo termine si indicano le vongole!

Conservazione

L’impepata di telline va gustata appena fatta. Evitate qualsiasi forma di conservazione.