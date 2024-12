Un teleobiettivo innovativo con zoom ottico 3x per il Galaxy S25 Slim

Per la prima volta nella storia della linea Galaxy S, Samsung introduce un quarto modello, chiamato Galaxy S25 Slim, in arrivo nel prossimo anno. Questo nuovo dispositivo, noto per il suo design sottile, avrà un migliorato sistema di zoom rispetto al Galaxy S25+, grazie all’adozione di un’inedita tecnologia ottica. Il Galaxy S25 Slim utilizzerà la tecnologia ALoP (All Lens on Prism), sviluppata dal team ISOCELL di Samsung, che consente una nuova configurazione degli obiettivi zoom, con elementi posizionati sopra un prisma periscopico. La configurazione prevede una superficie di riflessione inclinata di 40° e un sensore inclinato di 10°, ottimizzando così le prestazioni senza compromettere lo spessore del dispositivo.

Samsung presenterà ufficialmente la tecnologia ALoP al CES 2025, che si terrà a Las Vegas nei primi giorni di gennaio. Durante l’evento, i rappresentanti Samsung, Younggyu Jeong e Minook Kim, forniranno dettagli sulle potenzialità di questa innovazione, evidenziando come possa migliorare l’esperienza fotografica nei dispositivi mobili. Rispetto agli obiettivi tradizionali, l’obiettivo ALoP propone un’apertura di f/2.58 e una lunghezza focale di 80 mm, garantendo uno zoom ottico di circa 3x. Questo lo rende particolarmente adatto per il Galaxy S25 Slim, previsto con uno spessore inferiore a 7 mm. L’obiettivo si presenta come più luminoso e versatile rispetto all’apertura F3.4 del Galaxy S24 Ultra.

Anche se inizialmente si pensava che il Galaxy S25 Slim sarebbe stato svelato durante l’evento Galaxy Unpacked 2025, nuove indicazioni suggeriscono che il lancio ufficiale potrebbe avvenire nel secondo trimestre del 2025. Questo modello rappresenta un passo significativo nell’ambito degli smartphone, integrando innovazioni tecnologiche che promettono di elevare ulteriormente la qualità delle fotografie scattate con i dispositivi Samsung. Il focus su uno spessore ridotto, unito a prestazioni fotografiche superiori, potrebbe rendere il Galaxy S25 Slim un dispositivo molto appetibile per gli utenti più esigenti in cerca di un telefono di alta gamma.