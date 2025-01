Un Soprassalto di Vita: L’Intervento di Tiberio Timperi

Attimi di preoccupazione sono stati vissuti in diretta durante la trasmissione “I Fatti Vostri” quando la conduttrice Anna Falchi ha accusato un mancamento e si è accasciata a terra mentre salutava i telespettatori per passare la linea al TG2. Falchi, pur dichiarando di essersi “svenuta”, ha specificato di non avere mai perso conoscenza. Il collega Tiberio Timperi è intervenuto prontamente in suo aiuto, inizialmente pensando potesse trattarsi di uno scherzo. La conduttrice, visibilmente provata, ha subito rassicurato tutti che stava bene, attribuendo il malore a un brusco movimento provocato dal fatto di essersi alzata troppo velocemente.

Timperi ha cercato di sdrammatizzare la situazione con delle battute, affermando che ci sarebbero stati spunti per i programmi “Blob” e “Striscia la Notizia”, prima di chiudere la trasmissione con un affettuoso bacio sulla testa della collega. La Falchi ha poi confermato che il suo stato di salute era normale, chiarendo che era tutto a posto.

Il giorno precedente al malore, la conduttrice aveva condiviso un momento significativo seguendo l’Inauguration Day di Donald Trump, indossando un cappellino, e rendendo noto il suo supporto tramite Instagram. La situazione in studio ha destato particolare attenzione tra i telespettatori, ma grazie all’intervento di Timperi e alla prontezza di Falchi, l’episodio si è concluso senza gravi conseguenze.