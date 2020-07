One Direction, 10 anni di carriera: per le celebrazioni la band ha scelto di inaugurare un sito con tanti contenuti per i fan.

Il 23 luglio 2010 nascevano gli One Direction. Dieci anni dopo la boyband ha smesso di esistere, ma non nel cuore di milioni di fan, che hanno deciso di dar vita a delle celebrazioni virtuali grazie anche a un nuovo sito creato apposta per loro dalla band. Se per mesi si era parlato infatti di una possibile reunion, l’emergenza Coronavirus ha costretto a modificare del tutto i piani. E così i ragazzi hanno scelto di non lasciare soli i propri supporter, inaugurando un sito web molto speciale con tanti contenuti esclusivi.

One Direction: 10 anni di carriera

Harry Styles, Niall Horan, Liam Payne, Zayn Malik e Louis Tomlinson davano vita dieci anni fa all’ultima grande boyband della musica pop occidentale. Un gruppo capace di lasciare un segno nel mondo del pop, al punto che ancora oggi, nonostante lo scioglimento, sono ancora milioni i fan che sperano di poterli un giorno rivedere insieme.

One Direction

Per celebrare i primi 10 anni di vita del gruppo, dunque, è stato inaugurato proprio dal 23 luglio un sito web che raccoglie al suo interno dal storia della band, dalla prima audizione a X Factor fino alla decisione di prendersi una pausa, probabilmente momentanea, per dedicarsi ai progetti solisti. Tra i contenuti esclusivi sono presenti anche dei video dei membri della band per salutare i propri fan.

One Direction: i messaggi per i fan

Tra i vari messaggi pubblicati dai cinque artisti in questa giornata così particolare uno dei più commoventi è quello di Louis Tomlinson, che ha emozionato i fan scrivendo queste parole: “Mi sento abbastanza emotivo oggi. 10 anni!! Ho passato la mattina a guardare vecchie interviste e performance. Volevo solo dire un enorme grazie a tutti i miei compagni di band. Quello che abbiamo fatto insieme è stato incredibile“.

“Non passa un giorno senza che io non pensi a quanto è stato fantastico“, ha scritto Tomlinson, taggando i suoi vecchi compagni di band, Niall, Harry, Liam e Zayn. Ma il pensiero finale è stato dedicato ai fan: “E a tutti i fan, le persone che ci hanno dato queste meravigliose opportunità. Voi siete incredibili, il vostro incomparabile livello di lealtà è qualcosa che mi rende davvero orgoglioso“.

Questa una delle loro primissime foto: