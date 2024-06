un simbolo di potere e orgoglio

Firenze nel corso dei secoli ha avuto diversi simboli ufficiali. Tutti noi ricordiamo il Giglio dei Medici, che ancora oggi fa parte dello stendardo della città e della squadra della Fiorentina. Attualmente è invece meno noto il Marzocco, il simbolo utilizzato nel Basso medioevo per rappresentare la città.

Si tratta di uno strano leone, solitamente sormontato da una corona e in grado di tenere fra le zampe uno scudo con lo stemma cittadino. Simbolo del potere popolare, raffigurò Firenze durante il periodo della Repubblica, ovvero dal 1115 al 1434 d.C.

Le ragioni storiche per cui Firenze si dotò di un leone come simbolo sono diverse, tra cui alcune collegate all’origine stessa della città in epoca romana, come si può scoprire leggendo alcune lettere di Dante Alighieri.

Innanzitutto, il Marzocco si opponeva all’aquila imperiale del Sacro Romano Impero e ai simboli temporali dello Stato della Chiesa, che in quel periodo storico erano i principali avversari di Firenze, assieme ad alcune città toscane come Pisa, Arezzo e Livorno.

Il termine Marzocco è inoltre un’italianizzazione della parola latina Martocus, ovvero “Piccolo Marte”, di cui esisteva una statua vicino a Ponte Vecchio, che venne travolta da una piena dell’armo nel 1333. Secondo una leggenda medievale, tramandata dallo stesso Dante, Firenze sarebbe stata infatti dedicata al dio Marte dai romani, quando fu fondata dalle legioni di Giulio Cesare nel 59 a.C., poco prima che partissero per la conquiste delle Gallie e l’esplorazione della Gran Bretagna.

Si narra inoltre che la Signoria di Firenze mantenesse un serraglio di leoni vicino Palazzo vecchio, tanto che la via in cui si potevano sentire i ruggiti dei leoni (una trentina di esemplari) fu chiamata Via dei Leoni.

La decisione di mantenere dei leoni vivi dentro delle gabbie fu presa per ricordare l’amicizia con il re scozzese Guglielmo I, che aveva nello stemma un leone e indirettamente aveva fornito un buon servizio a Firenze.

In verità, all’epoca era abitudine mantenere degli animali costosi nei centri cittadini, come simbolo di prestigio e di potere economico. A Roma per esempio si mantenevano le lupe, nei pressi del Laterano.

La tradizione di mantenere dei leoni dentro un serraglio superò persino il Rinascimento e la morte di un leone veniva visto come un cattivo presagio dai cittadini.

Se siete invece tra gli appassionati di Assassin’s Creed II, sappiate che nella ricostruzione virtuale di Firenze gli sviluppatori hanno nascosto varie statue raffiguranti un Marzocco sopra gli ingressi dei palazzi e fra le vie nobiliari della città, che tuttavia somigliano di più al Leone di San Marco di Venezia.