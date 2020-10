Se cerchiamo su Google il nome ‘Salvatore Giorgio’ esce fuori la definizione ‘mago dei vip’, ma secondo quanto scritto da Dagospia è un sensitivo della percezione extrasensoriale e sarebbe in grado di vedere il futuro.



Nell’articolo redatto da G. Mattia Pagliarulo sempre per Dagospia si legge che Salvatore Giorgio avrebbe ereditato questo dono da sua nonna e da Dio e che è un grande fan di Barbara d’Urso.

“Per me tutto questo è davvero un peso nel cuore e nell’anima. Molte volte ho cercato di fare altro, ma chi mi conosce e mi vuole bene non me lo ha permesso! Io mi chiamo Salvatore di nome ma ho anche salvato persone dalla perdizione”.