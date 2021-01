Cara dottoressa Didier,

ho fatto da poco la ricostruzione definitiva del seno, più precisamente sostituzione dell’espansore a destra e mastoplastica additiva a sinistra, e quindi ho chiuso il percorso chirurgico a più di un anno dal primo intervento. Sono ancora alle prese con cicatrici e drenaggi, ma sto abbastanza bene.

Allora…ecco un nuovo cambiamento fisico, un altro ancora, la cui accettazione non è proprio semplice. Io un seno finto non l’avrei mai voluto, non l’avrei mai scelto. E adesso invece ce l’ho. Ovviamente posso solo dire un grazie infinito ai medici che mi hanno seguita, non voglio certo sembrare irriconoscente, ma il risvolto psicologico di una nuova immagine di se’ è un altro discorso.

Al momento dell’intervento ero sul lettino e ho detto “Mi potete ‘restituire’ il mio espansore? Ve lo chiedo adesso se no poi pensate che è l’effetto dell’anestesia!”. Ovviamente mi hanno accontenta e ora è conservato a casa in un cassetto, come simbolo esterno ed esteriore di un dolore interno ed interiore.

In questo momento lo vedo come un seno “subìto”, e faccio fatica a guardarlo e a toccarlo. Ma poi mi ripeto ciò che tempo fa mi disse il mio compagno: “Tu non sei il tuo seno”. Ed è una grande verità…quindi sto cercando di accogliere questo cambiamento con una certa gradualità, senza fretta, concedendomi tutto il tempo necessario. So di essere una donna forte e userò tutte le mie risorse per riuscire a godermi il nuovo corpo, per essere fiera del mio seno e soprattutto per essere orgogliosa delle mie cicatrici.

Alice

Cara Alice,

La ringrazio moltissimo per questa sua testimonianza molto personale e molto intima. Il cambiamento corporeo che comporta una mastectomia con la ricostruzione e le sue tappe richiedono tempo per essere elaborati e accettati. Il suo racconto pieno di emozioni potrà aiutare tante donne che come lei hanno subìto una mastectomia a causa della malattia. Proprio come lo descrive, il risvolto psicologico di una nuova immagine di sé comporta un lavoro psichico impegnativo. Si deve fare leva sulla voglia di vivere e il volersi bene.

Superare il dolore per la perdita di una parte del corpo non è un percorso facile né breve, ma è necessario per ripartire. Il cambiamento non deve essere un ostacolo per il vivere. Tutto questo comporta fatica, è difficile scoprirsi diversa nel corpo. Il suo compagno ha un ruolo molto positivo, è una risorsa e può contare su di lui nei momenti di tristezza.

A partire da quella traccia che sul suo corpo ha lasciato questo evento, potrà gettare le basi per un nuovo progetto di vita e quindi di salute. Ed ha ragione, può essere orgogliosa delle sue cicatrici.

Florence Didier, Servizio di Psiconcologia – Istituto europeo di oncologia