Un Segreto Mai Svelato

Manuela Arcuri, ospite a Verissimo, ha condiviso la sua esperienza di molestie subite all’inizio della carriera. Durante un provino, un presunto regista le chiese di alzare la maglietta per mostrargli il seno. Arcuri, sentendosi a disagio e comprendendo che la richiesta non era legata al lavoro, rifiutò e abbandonò l’audizione. Ha descritto quel momento come imbarazzante e un segnale che il mondo dello spettacolo non fosse il posto giusto per lei, sentendosi spesso delusa dopo i provini.

Inoltre, ha raccontato di essersi imbattuta in situazioni in cui persone del settore cercavano di sfruttare gli casting per appuntamenti personali, ma lei non si è mai lasciata coinvolgere. Ha ribadito l’importanza di avere coraggio e di reagire in simili situazioni.

Parlando delle rivalità tra colleghi, Arcuri ha menzionato le difficoltà incontrate, ma anche le esperienze straordinarie vissute nella sua carriera. Ha affrontato numerose critiche, spesso considerate pretestuose e alimentate da pregiudizi legati alla sua bellezza, sentendosi costretta a dimostrare il doppio rispetto agli altri.

Infine, l’attrice ha rivelato di aver avuto relazioni con uomini interessati più alla sua popolarità che a lei stessa, accorgendosi di come alcune situaizoni fossero orchestrate per attrarre l’attenzione dei paparazzi. Nonostante le delusioni, ha anche avuto partner con cui ha mantenuto buoni rapporti, chiudendo così la sua testimonianza con una nota di gratitudine per le esperienze positive nella sua vita.